https://arabic.sputniknews.com/20220628/ميقاتي-سنشكل-حكومة-تستطيع-أن-تقوم-بواجبها-1064357151.html
ميقاتي: سنشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها
ميقاتي: سنشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها
قال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف في لبنان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:26+0000
2022-06-28T12:26+0000
2022-06-28T12:26+0000
أخبار لبنان
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وتابع ميقاتي، حسب وكالة الأنباء اللبنانية، أنه سيتم الأخذ بما قاله النواب في جلسة الأمس. وأوضح ميقاتي "نعرف جميعا الوضع السائد في البلد، وأن كل الآراء تصب في المصلحة الوطنية". وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن الحكومة الجديدة يجب أن تعي وتستكمل الحديث مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
ميقاتي: سنشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها
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قال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف في لبنان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها.
وتابع ميقاتي، حسب وكالة الأنباء اللبنانية
، أنه سيتم الأخذ بما قاله النواب في جلسة الأمس. وأوضح ميقاتي "نعرف جميعا الوضع السائد في البلد، وأن كل الآراء تصب في المصلحة الوطنية".
وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن الحكومة الجديدة يجب أن تعي وتستكمل الحديث مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية.