https://arabic.sputniknews.com/20220628/ناسا-تكشف-عن-دليل-جديد-على-اصطدام-صاروخ-غامض-بالقمر-صورة-1064346564.html
"ناسا" تكشف عن دليل جديد على اصطدام صاروخ غامض بالقمر... صورة
"ناسا" تكشف عن دليل جديد على اصطدام صاروخ غامض بالقمر... صورة
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن دليل جديد على تحطم صاروخ غامض، تزعم أنه اصطدم بالجانب البعيد من القمر في شهر مارس/ آذار الماضي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:38+0000
2022-06-28T10:38+0000
2022-06-28T10:38+0000
ناسا
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/1046981037_0:971:1600:1871_1920x0_80_0_0_f5803269e55c5895e07bb6a2329ec3a5.jpg
وأظهرت الصور الجديدة التي نشرتها المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لـ"ناسا" في 24 يونيو/ حزيران الجاري، حفرة عميقة غير عادية، نتجت عن اصطدام الصاروخ الغامض بالقمر.وأشارت "ناسا" إلى أن الصور تم التقاطها في 25 مايو/ أيار.ونتج عن اصطدام الصاروخ الغامض موقعين متداخلين للتأثير، هما فوهة شرقية يبلغ قطرها 18 مترا، وحفرة غربية تمتد 16 مترا.وتكهن علماء الفلك باصطدام الصاروخ، بعدما اكتشفوا قطعة مجهولة من خردة فضائية كانت في مسار تصادم مع القمر أواخر العام الماضي.وقالت وكالة الفضاء في بيان صحفي إن "الحفرة المزدوجة كانت غير متوقعة، ولم ينتج عن أي جسم صاروخي آخر على القمر حفر مزدوجة".ولم تعلن أي دولة وصلت إلى الفضاء عن انتساب الصاروخ الغامض لها، وفقا لتقرير من موقع "يونيفرس توداي".وقالت "ناسا" في بيان: "بما أن أصل جسم الصاروخ لا يزال غير مؤكد، فإن الطبيعة المزدوجة للحفرة قد تشير إلى أصولها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/1046981037_0:821:1600:2021_1920x0_80_0_0_f8f5129a4c0acdcc3a68b56250421578.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ناسا, مجتمع, منوعات
"ناسا" تكشف عن دليل جديد على اصطدام صاروخ غامض بالقمر... صورة
تابعنا عبر
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن دليل جديد على تحطم صاروخ غامض، تزعم أنه اصطدم بالجانب البعيد من القمر في شهر مارس/ آذار الماضي.
وأظهرت الصور الجديدة التي نشرتها المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لـ"ناسا" في 24 يونيو/ حزيران الجاري، حفرة عميقة غير عادية، نتجت عن اصطدام الصاروخ الغامض بالقمر.
وأشارت "ناسا" إلى أن الصور تم التقاطها في 25 مايو/ أيار.
ونتج عن اصطدام الصاروخ الغامض موقعين متداخلين للتأثير، هما فوهة شرقية يبلغ قطرها 18 مترا، وحفرة غربية تمتد 16 مترا.
وتكهن علماء الفلك باصطدام الصاروخ، بعدما اكتشفوا قطعة مجهولة من خردة فضائية كانت في مسار تصادم مع القمر أواخر العام الماضي.
وقالت وكالة الفضاء في بيان صحفي
إن "الحفرة المزدوجة كانت غير متوقعة، ولم ينتج عن أي جسم صاروخي آخر على القمر حفر مزدوجة".
ولم تعلن أي دولة وصلت إلى الفضاء عن انتساب الصاروخ الغامض لها، وفقا لتقرير من موقع "يونيفرس توداي"
.
وقالت "ناسا" في بيان: "بما أن أصل جسم الصاروخ لا يزال غير مؤكد، فإن الطبيعة المزدوجة للحفرة قد تشير إلى أصولها".