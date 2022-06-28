عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220628/ناسا-تكشف-عن-دليل-جديد-على-اصطدام-صاروخ-غامض-بالقمر-صورة-1064346564.html
"ناسا" تكشف عن دليل جديد على اصطدام صاروخ غامض بالقمر... صورة
"ناسا" تكشف عن دليل جديد على اصطدام صاروخ غامض بالقمر... صورة
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن دليل جديد على تحطم صاروخ غامض، تزعم أنه اصطدم بالجانب البعيد من القمر في شهر مارس/ آذار الماضي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:38+0000
2022-06-28T10:38+0000
ناسا
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/1046981037_0:971:1600:1871_1920x0_80_0_0_f5803269e55c5895e07bb6a2329ec3a5.jpg
وأظهرت الصور الجديدة التي نشرتها المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لـ"ناسا" في 24 يونيو/ حزيران الجاري، حفرة عميقة غير عادية، نتجت عن اصطدام الصاروخ الغامض بالقمر.وأشارت "ناسا" إلى أن الصور تم التقاطها في 25 مايو/ أيار.ونتج عن اصطدام الصاروخ الغامض موقعين متداخلين للتأثير، هما فوهة شرقية يبلغ قطرها 18 مترا، وحفرة غربية تمتد 16 مترا.وتكهن علماء الفلك باصطدام الصاروخ، بعدما اكتشفوا قطعة مجهولة من خردة فضائية كانت في مسار تصادم مع القمر أواخر العام الماضي.وقالت وكالة الفضاء في بيان صحفي إن "الحفرة المزدوجة كانت غير متوقعة، ولم ينتج عن أي جسم صاروخي آخر على القمر حفر مزدوجة".ولم تعلن أي دولة وصلت إلى الفضاء عن انتساب الصاروخ الغامض لها، وفقا لتقرير من موقع "يونيفرس توداي".وقالت "ناسا" في بيان: "بما أن أصل جسم الصاروخ لا يزال غير مؤكد، فإن الطبيعة المزدوجة للحفرة قد تشير إلى أصولها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/1046981037_0:821:1600:2021_1920x0_80_0_0_f8f5129a4c0acdcc3a68b56250421578.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ناسا, مجتمع, منوعات

"ناسا" تكشف عن دليل جديد على اصطدام صاروخ غامض بالقمر... صورة

10:38 GMT 28.06.2022
© Photo / pinterestالقمر
القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
القمر
© Photo / pinterest
تابعنا عبرTelegram
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن دليل جديد على تحطم صاروخ غامض، تزعم أنه اصطدم بالجانب البعيد من القمر في شهر مارس/ آذار الماضي.
وأظهرت الصور الجديدة التي نشرتها المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية التابعة لـ"ناسا" في 24 يونيو/ حزيران الجاري، حفرة عميقة غير عادية، نتجت عن اصطدام الصاروخ الغامض بالقمر.
وأشارت "ناسا" إلى أن الصور تم التقاطها في 25 مايو/ أيار.
ونتج عن اصطدام الصاروخ الغامض موقعين متداخلين للتأثير، هما فوهة شرقية يبلغ قطرها 18 مترا، وحفرة غربية تمتد 16 مترا.
وتكهن علماء الفلك باصطدام الصاروخ، بعدما اكتشفوا قطعة مجهولة من خردة فضائية كانت في مسار تصادم مع القمر أواخر العام الماضي.
وقالت وكالة الفضاء في بيان صحفي إن "الحفرة المزدوجة كانت غير متوقعة، ولم ينتج عن أي جسم صاروخي آخر على القمر حفر مزدوجة".
ولم تعلن أي دولة وصلت إلى الفضاء عن انتساب الصاروخ الغامض لها، وفقا لتقرير من موقع "يونيفرس توداي".
وقالت "ناسا" في بيان: "بما أن أصل جسم الصاروخ لا يزال غير مؤكد، فإن الطبيعة المزدوجة للحفرة قد تشير إلى أصولها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала