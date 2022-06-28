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https://arabic.sputniknews.com/20220628/نوال-الكويتية-تتحدث-لأول-مرة-بعد-تعرضها-لوعكة-صحية-وإلغاء-حفلها-في-السعودية-1064358980.html
نوال الكويتية تتحدث لأول مرة بعد تعرضها لوعكة صحية وإلغاء حفلها في السعودية
نوال الكويتية تتحدث لأول مرة بعد تعرضها لوعكة صحية وإلغاء حفلها في السعودية
خرجت الفنانة نوال الكويتية لتتحدث لأول مرة بعد إلغاء حفل غنائي لها، كان من المقرر أن تحييه في المملكة العربية السعودية، في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل،... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:45+0000
2022-06-28T12:45+0000
مجتمع
منوعات
الكويت
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وكتبت نوال الكويتية عبر حسابها على "تويتر"، أمس الاثنين: "شكرا لكلّ الزملاء ولجمهوري الغالي على السؤال والاطمئنان، الله لا يحرمني منكم جميعا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمد لله بخير".ولم توضح نوال الكويتية طبيعة الوعكة الصحية التي تعرضت لها.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "روتانا" السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، إلغاء حفل المطربة نوال الكويتية، بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئة.وقالت الشركة: "تنويه بسبب وعكة صحية طارئة، تتعذر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية، في الحفل الذي من المقرر أن يقام في تاريخ 1 يوليو، في جدة ضمن حفلات موسم جدة".وتابع بيان روتانا: "نأسف بإبلاغ الزوار الكرام أنه بذلك سيتم استرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية".
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مجتمع, منوعات, الكويت

نوال الكويتية تتحدث لأول مرة بعد تعرضها لوعكة صحية وإلغاء حفلها في السعودية

12:45 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالفنانة الكويتية، نوال
الفنانة الكويتية، نوال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
الفنانة الكويتية، نوال
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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خرجت الفنانة نوال الكويتية لتتحدث لأول مرة بعد إلغاء حفل غنائي لها، كان من المقرر أن تحييه في المملكة العربية السعودية، في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، نتيجة إصابتها بوعكة صحية.
وكتبت نوال الكويتية عبر حسابها على "تويتر"، أمس الاثنين: "شكرا لكلّ الزملاء ولجمهوري الغالي على السؤال والاطمئنان، الله لا يحرمني منكم جميعا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمد لله بخير".
ولم توضح نوال الكويتية طبيعة الوعكة الصحية التي تعرضت لها.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "روتانا" السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، إلغاء حفل المطربة نوال الكويتية، بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئة.
وقالت الشركة: "تنويه بسبب وعكة صحية طارئة، تتعذر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية، في الحفل الذي من المقرر أن يقام في تاريخ 1 يوليو، في جدة ضمن حفلات موسم جدة".
وتابع بيان روتانا: "نأسف بإبلاغ الزوار الكرام أنه بذلك سيتم استرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية".
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