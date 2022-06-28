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https://arabic.sputniknews.com/20220628/هل-تتوقع-نجاح-المفاوضات-النووية-غير-المباشرة-في-قطر-في-استئناف-العمل-بالاتفاق-النووي-الإيراني؟-1064332606.html
هل تتوقع نجاح المفاوضات النووية غير المباشرة في قطر في استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني؟
هل تتوقع نجاح المفاوضات النووية غير المباشرة في قطر في استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني؟
من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:01+0000
2022-06-28T08:10+0000
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وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
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هل تتوقع نجاح المفاوضات النووية غير المباشرة في قطر في استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني؟

08:01 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 28.06.2022)
© AFP 2022 / Atta Kenareإيران والبرنامج النووي
إيران والبرنامج النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع خاص بمفاوضات إحیاء الاتفاق النووي في العاصمة القطرية بمشارکة وفود من إيران والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
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