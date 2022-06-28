https://arabic.sputniknews.com/20220628/هيئة-الدفاع-عن-بلعيد-والبراهمي-توجّه-التهم-رسمياً-لـ33-شخصاً-بينهم-رئيس-حركة-النهضة-التونسية-1064372825.html
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي توجّه التهم رسمياً لـ33 شخصاً بينهم رئيس حركة النهضة التونسية
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي توجّه التهم رسمياً لـ33 شخصاً بينهم رئيس حركة النهضة التونسية
وجهت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي التهم رسميا إلى 33 شخصا، بينهم رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:34+0000
2022-06-28T15:34+0000
2022-06-28T15:34+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، صرحت إيمان قزارة، عضو هيئة الدّفاع في قضيّة بلعيد والبراهمي، أنّه تمّ أمس الإثنين، توجيه الاتهام رسميا إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، لافتة إلى أن أبرز التهم هي الانتماء إلى تنظيم إرهابي.وقالت قزارة: "قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه 17 تهمة إلى المتّهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم: الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال".وقالت الهيئة: إن "وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة وزارة الداخلية".
https://arabic.sputniknews.com/20200725/النهضة-تصدر-بيانا-للرد-على-تورطها-في-اغتيال-شكري-بلعيد-ومحمد-براهمي-1046098239.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي توجّه التهم رسمياً لـ33 شخصاً بينهم رئيس حركة النهضة التونسية
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وجهت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي التهم رسميا إلى 33 شخصا، بينهم رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي.
ووفقا لوكالة الأنباء التونسية
الرسمية، صرحت إيمان قزارة، عضو هيئة الدّفاع في قضيّة بلعيد والبراهمي، أنّه تمّ أمس الإثنين، توجيه الاتهام رسميا إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، لافتة إلى أن أبرز التهم هي الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقالت قزارة: "قاضي التحقيق الأوّل
بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه 17 تهمة إلى المتّهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم: الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال".
وكانت هيئة الدّفاع عن بلعيد والبراهمي قد كشفت عن حظر سفر 34 متهما منهم الغنوشي، في قضية الجهاز السري لحركة النّهضة.
وقالت الهيئة: إن "وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة
وزارة الداخلية".