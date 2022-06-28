https://arabic.sputniknews.com/20220628/واشنطن-ترسل-ما-قيمته-55-مليون-دولار-من-المساعدات-للمواطنين-الأفغان-المتضررين-من-الزلزال-1064369145.html
واشنطن ترسل ما قيمته 55 مليون دولار من المساعدات للمواطنين الأفغان المتضررين من الزلزال
واشنطن ترسل ما قيمته 55 مليون دولار من المساعدات للمواطنين الأفغان المتضررين من الزلزال
أعلنت الولايات المتحدة إرسال مواد للإسكان المؤقت، ولوازم الطهي، وعلب المياه، والبطانيات، وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، وملابس وغيرها من المواد التي تبلغ قيمتها... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:41+0000
2022-06-28T14:41+0000
2022-06-28T14:41+0000
العالم
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وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء: "ستقدم الولايات المتحدة حوالي 55 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية فورية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لاستلامها في أقرب وقت ممكن من قبل العائلات الأكثر تضررا من الكارثة الطبيعية".وأشارت وزارة الخارجية أيضا إلى أن إجمالي حجم المساعدات الإنسانية لأفغانستان خلال العام الماضي، سيتجاوز 774 مليون دولار.أعلنت الحكومة الأفغانية في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 1500 قتيل.ونقل حساب تويتر التابع للسلطات الأفغانية، وهو الاسم الرسمي الذي أطلقته حركة طالبان: "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد ليصل إلى 1500 قتيل ونحو ألفي مصاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الإمارات-ترسل-مساعدات-غذائية-عاجلة-لمتضرري-الزلزال-في-أفغانستان-1064152953.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
واشنطن ترسل ما قيمته 55 مليون دولار من المساعدات للمواطنين الأفغان المتضررين من الزلزال
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أعلنت الولايات المتحدة إرسال مواد للإسكان المؤقت، ولوازم الطهي، وعلب المياه، والبطانيات، وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، وملابس وغيرها من المواد التي تبلغ قيمتها 55 مليون دولار لضحايا الزلزال في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء: "ستقدم الولايات المتحدة حوالي 55 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية فورية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لاستلامها في أقرب وقت ممكن من قبل العائلات الأكثر تضررا من الكارثة الطبيعية".
وأشارت وزارة الخارجية أيضا إلى أن إجمالي حجم المساعدات الإنسانية لأفغانستان خلال العام الماضي، سيتجاوز 774 مليون دولار.
أعلنت الحكومة الأفغانية في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 1500 قتيل.
ونقل حساب تويتر التابع للسلطات الأفغانية، وهو الاسم الرسمي الذي أطلقته حركة طالبان: "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد ليصل إلى 1500 قتيل ونحو ألفي مصاب".