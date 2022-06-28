https://arabic.sputniknews.com/20220628/وحشان-يهددان-أمن-دول-الناتو-1064349418.html
"وحشان" يهددان أمن دول الناتو
"وحشان" يهددان أمن دول الناتو
ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي سيتم تبنيه في قمة "الناتو" في مدريد سيُدرج الصين على أنها "تحدٍ منهجي" بينما... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:21+0000
2022-06-28T11:21+0000
2022-06-28T11:30+0000
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الناتو
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وأفاد تقرير "بلومبرغ" أنه في حين أن حلفاء الكتلة "لن يذهبوا إلى حد وصف الصين بالعدو"، فمن المتوقع أن يتم الاستشهاد بالقضايا المتعلقة بالصين في مجالات مثل الأمن السيبراني والمعلومات المضللة، وكذلك السيطرة على البنية التحتية الحيوية وإنفاذ القواعد الأساسية. على قواعد النظام الدولي.ولفتت "بلومبرغ" الانتباه إلى حقيقة أن روسيا في المفهوم الجديد سيطلق عليها "خطر مباشر". ووفقًا لمصادر الوكالة، في هذا الصدد، ستأخذ الوثيقة في الاعتبار بطريقة ما حقيقة أن روسيا والصين مرتبطتان بعلاقات "تعاون لا حدود لها".اقرأ أيضا - ستولتنبرغ يجدد دعمه لأوكرانيا عشية قمة الناتو في مدريدوذكر التقرير أن لغة الصين كانت "عقبة صعبة أمام تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة للحلفاء". وذلك لأن "الولايات المتحدة اتخذت موقفًا متشددًا من بكين"، بينما سعى العديد من الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا التي لها علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع الصين، إلى اتخاذ موقف معتدل في الوثيقة.كما أشارات الوكالة إلى أن المفاوضات بشأن النص جارية ويمكن تغييره قبل توقيع القادة عليه.وستعقد القمة يومي 28 و 30 يونيو/ حزيران الجاري في مدريد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة, الناتو
"وحشان" يهددان أمن دول الناتو
11:21 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
ذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي سيتم تبنيه في قمة "الناتو" في مدريد سيُدرج الصين على أنها "تحدٍ منهجي" بينما روسيا "تهديد دائم".
وأفاد تقرير "بلومبرغ" أنه في حين أن حلفاء الكتلة "لن يذهبوا إلى حد وصف الصين بالعدو"، فمن المتوقع أن يتم الاستشهاد بالقضايا المتعلقة بالصين في مجالات مثل الأمن السيبراني والمعلومات المضللة، وكذلك السيطرة على البنية التحتية الحيوية وإنفاذ القواعد الأساسية. على قواعد النظام الدولي.
ولفتت "بلومبرغ" الانتباه إلى حقيقة أن روسيا في المفهوم الجديد سيطلق عليها "خطر مباشر". ووفقًا لمصادر الوكالة، في هذا الصدد، ستأخذ الوثيقة في الاعتبار بطريقة ما حقيقة أن روسيا والصين مرتبطتان بعلاقات "تعاون لا حدود لها".
وذكر التقرير أن لغة الصين كانت "عقبة صعبة أمام تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة للحلفاء". وذلك لأن "الولايات المتحدة اتخذت موقفًا متشددًا من بكين"، بينما سعى العديد من الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا التي لها علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع الصين، إلى اتخاذ موقف معتدل في الوثيقة.
كما أشارات الوكالة إلى أن المفاوضات بشأن النص جارية ويمكن تغييره قبل توقيع القادة عليه.
وستعقد القمة يومي 28 و 30 يونيو/ حزيران الجاري في مدريد.