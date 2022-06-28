https://arabic.sputniknews.com/20220628/وزير-الصحة-الأردني-أثر-الغاز-من-الناحية-الصحية-في-العقبة-انتهى-1064348076.html

وزير الصحة الأردني: أثر الغاز من الناحية الصحية في العقبة انتهى

وزير الصحة الأردني: أثر الغاز من الناحية الصحية في العقبة انتهى

قال وزير الصحة، في الأردن، فراس الهواري، إن أثر الغاز، الذي تسرب من صهريج في أحد موانئ العقبة، انتهى من الناحية الصحية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T11:00+0000

2022-06-28T11:00+0000

2022-06-28T11:00+0000

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وأوضح الوزير في تصريحات لقناة "المملكة"، اليوم الثلاثاء، أن "332 مصابا دخلوا المستشفيات إثر حادثة العقبة"، لافتا إلى أن "نحو 100 مصاب يتلقون العلاج في مستشفيات العقبة والعدد في تناقص".وأضاف أن جميع الوفيات كانوا للموجودين على أرض الحادثة وتعرضوا بشكل مباشر للغاز.وأشار الوزير إلى أنه بعد وقوع الحادث "تم تحريك أكثر من 300 من الكوادر الصحية من محافظات الجنوب إلى العقبة".وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، صباح اليوم الثلاثاء، عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة العقبة، واستنئاف حركة المواني والملاحة بشكل كامل، بعد حادث تسرب غاز سام من صهريج في الميناء أسفر عن مقتل 13 شخصا.جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها الخصاونة خلال تفقده موقع حادثة العقبة رفقة وزيري الداخلية مازن الفراية والصحة فراس الهواري، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وقال الخصاونة: "تركيزات غاز الكلورين في الجو الآن طبيعية وحركة المواني طبيعية، والأمور في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها وتمت السيطرة على الحادثة"، مؤكدا أن "الهواء في العقبة نظيف ولا تأثير على السكان".وأضاف: "المعنيُون أبلغونا أنَه لم يعد هناك أي خطر لانتشار غاز الكلورين والمنطقة أصبحت آمنة تماما".وأضاف أن "المصابين في حادثة العقبة يخرجون تباعا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء".وقال إن الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله "يتابعان حيثيّات حادثة العقبة منذ بدايتها ويوجهان لبذل أقصى الجهود للتعامل مع الحادثة".يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة أمس الاثنين ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.ومساء أمس، أكد الخصاونة أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن "خللا قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين".

https://arabic.sputniknews.com/20220628/الملكة-رانيا-تقدم-العزاء-في-ضحايا-حادث-العقبة-1064332979.html

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