https://arabic.sputniknews.com/20220628/وزير-النفط-الإيراني-العقوبات-على-طهران-واحدة-من-أسباب-أزمة-الطاقة-العالمية-1064356185.html

وزير النفط الإيراني: العقوبات على طهران واحدة من أسباب أزمة الطاقة العالمية

وزير النفط الإيراني: العقوبات على طهران واحدة من أسباب أزمة الطاقة العالمية

اعتبر وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن الاضطراب في سوق الطاقة العالمي يقف وراءه العقوبات المفروضة على إيران كأحد الأسباب الرئيسية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T12:14+0000

2022-06-28T12:14+0000

2022-06-28T12:14+0000

العالم

إيران

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طهران - سبوتنيك. وقال أوجي، عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، "الاضطراب في سوق الطاقة العالمي يهدد أمن الطاقة ويؤدي إلى عواقب مقلقة للمستوردين، خاصة في الشتاء القادم".وتابع بأن، "أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذا الوضع هو العقوبات القاسية المفروضة على إيران التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم".وأعلنت إيران أمس الاثنين، اختيارها قطر كمقر لعقد المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018. وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق. ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير الماضي، تسعى دول الاتحاد الأوروبي، إلى تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-عقد-محادثات-غير-مباشرة-مع-إيران-في-قطر-1064338692.html

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