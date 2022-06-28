https://arabic.sputniknews.com/20220628/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-تعلن-تمديد-القيود-المؤقتة-على-رحلات-الطيران-في-بعض-المطارات-1064330207.html
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الـ6 يوليو/تموز المقبل. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:40+0000
2022-06-28T06:40+0000
2022-06-28T06:40+0000
روسيا
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ووفقا لبيان الوكالة: "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا، حتى يوم 6 يوليو/تموز 2022".وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا.ونصحت وكالة النقل الجوي المطارات المعنية وشركات الطيران، بتوضيح كافة التغييرات، عبر مواقعها الرسمية.وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية، كانت قد أوصت الجمعة الماضية، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/وكالة-النقل-الجوي-الروسية-تعلن-تمديد-القيود-المؤقتة-على-رحلات-الطيران-في-بعض-المطارات-1061728684.html
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روسيا
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
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أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الـ6 يوليو/تموز المقبل.
ووفقا لبيان الوكالة: "سيتم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا، حتى يوم 6 يوليو/تموز 2022".
وعن المطارات التي سيشملها الحظر، لفت البيان إلى أنها مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا.
ونصحت وكالة النقل الجوي المطارات المعنية وشركات الطيران، بتوضيح كافة التغييرات، عبر مواقعها الرسمية.
وفرضت القيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، لحماية سكان دونباس.
يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الروسية، كانت قد أوصت الجمعة الماضية، بأن تستعد شركات الطيران لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS.