https://arabic.sputniknews.com/20220628/وكالة-لقاء-سري-إيجابي-في-بيروت-بمشاركة-سعودية-1064356365.html
وكالة: لقاء سري إيجابي في بيروت بمشاركة سعودية
وكالة: لقاء سري إيجابي في بيروت بمشاركة سعودية
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الاثنين، عن اجتماع سري عقد بين مسؤولين من "حزب الله" ووفد سعودي في لبنان. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:18+0000
2022-06-28T12:18+0000
2022-06-28T12:18+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "ميدل ايست أي" الأمريكي نقلا عن مصادر خاصة، أن الاجتماع عقد خلال شهر آذار الماضي بمشاركة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ووفد سعودي رفيع المستوى نتج عن اتفاق بشأن قضايا محددة.وأضافت المصادر: "في الاجتماع قدم قاسم للسعوديين قائمة مطالب كشرط للالتزام بوقف إطلاق نار مباشر في اليمن وتضمنت المطالب إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورفع الحصار المفروض على ميناء الحديدة وعلى مطار صنعاء، وتبادل للأسرى".ولفتت المصادر غلى أن "بعد ثلاثة أسابيع، تمت الاستجابة لمعظم تلك المطالب، رغم أن السجناء الذين وردت أسماؤهم في قائمة قاسم لم يطلق سراحهم جميعا"ً.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وكالة: لقاء سري إيجابي في بيروت بمشاركة سعودية
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الاثنين، عن اجتماع سري عقد بين مسؤولين من "حزب الله" ووفد سعودي في لبنان.
وذكر موقع "ميدل ايست أي" الأمريكي
نقلا عن مصادر خاصة، أن الاجتماع عقد خلال شهر آذار الماضي بمشاركة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ووفد سعودي رفيع المستوى نتج عن اتفاق بشأن قضايا محددة.
وأضافت المصادر: "في الاجتماع قدم قاسم للسعوديين قائمة مطالب كشرط للالتزام بوقف إطلاق نار مباشر في اليمن وتضمنت المطالب إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورفع الحصار المفروض على ميناء الحديدة وعلى مطار صنعاء، وتبادل للأسرى".
ولفتت المصادر غلى أن "بعد ثلاثة أسابيع، تمت الاستجابة لمعظم تلك المطالب، رغم أن السجناء الذين وردت أسماؤهم في قائمة قاسم لم يطلق سراحهم جميعا"ً.