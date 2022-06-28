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https://arabic.sputniknews.com/20220628/يحوي-مجوهرات-باهظة-الثمن-سطو-مسلح-على-معرض-دولي-في-هولندا-فيديو-1064356910.html
يحوي مجوهرات باهظة الثمن... سطو مسلح على معرض دولي في هولندا.. فيديو
يحوي مجوهرات باهظة الثمن... سطو مسلح على معرض دولي في هولندا.. فيديو
قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في عملية سطو مسلح على معرض دولي للفنون في مدينة ماستريخت جنوبي البلاد، وتبحث عن أربعة مشتبه بهم. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:23+0000
2022-06-28T12:23+0000
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حدثت السرقة في معرض TEFAFالمرموق، حيث تجتذب عروض الأعمال الفنية والمجوهرات باهظة الثمن المشترين وجامعي التحف من جميع أنحاء العالم، وفق "أسوشيتد برس".من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 25 إلى 30 يونيو/حزيران الجاري.وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على مواقع التواصل شخصا وبرفقته ثلاثة آخرين يقوم عبر مطرقة ثقيلة بتحطيم واجهات زجاجية كانت تعرض داخلها قطع من المجوهرات والألماس، قبل أن يفر الأربعة من المكان.وقالت وسائل إعلام محلية، إن عملية السطو تمت داخل جناح متجر المجوهرات Symbolic &amp; Chase، وأشارت إلى أن اللصوص استولوا على مجوهرات مختلفة.تم إخلاء المعرض الفني من الزوار فور عملية السطو، وجاري ملاحقة اللصوص في شوارع المدينة.
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يحوي مجوهرات باهظة الثمن... سطو مسلح على معرض دولي في هولندا.. فيديو

12:23 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / ANP MARCEL ANTONISSE الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / ANP MARCEL ANTONISSE
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قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في عملية سطو مسلح على معرض دولي للفنون في مدينة ماستريخت جنوبي البلاد، وتبحث عن أربعة مشتبه بهم.
حدثت السرقة في معرض TEFAFالمرموق، حيث تجتذب عروض الأعمال الفنية والمجوهرات باهظة الثمن المشترين وجامعي التحف من جميع أنحاء العالم، وفق "أسوشيتد برس".
من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 25 إلى 30 يونيو/حزيران الجاري.
وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على مواقع التواصل شخصا وبرفقته ثلاثة آخرين يقوم عبر مطرقة ثقيلة بتحطيم واجهات زجاجية كانت تعرض داخلها قطع من المجوهرات والألماس، قبل أن يفر الأربعة من المكان.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن عملية السطو تمت داخل جناح متجر المجوهرات Symbolic & Chase، وأشارت إلى أن اللصوص استولوا على مجوهرات مختلفة.
تم إخلاء المعرض الفني من الزوار فور عملية السطو، وجاري ملاحقة اللصوص في شوارع المدينة.
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