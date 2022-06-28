https://arabic.sputniknews.com/20220628/يحوي-مجوهرات-باهظة-الثمن-سطو-مسلح-على-معرض-دولي-في-هولندا-فيديو-1064356910.html
يحوي مجوهرات باهظة الثمن... سطو مسلح على معرض دولي في هولندا.. فيديو
يحوي مجوهرات باهظة الثمن... سطو مسلح على معرض دولي في هولندا.. فيديو
قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في عملية سطو مسلح على معرض دولي للفنون في مدينة ماستريخت جنوبي البلاد، وتبحث عن أربعة مشتبه بهم. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:23+0000
2022-06-28T12:23+0000
2022-06-28T12:23+0000
منوعات
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حدثت السرقة في معرض TEFAFالمرموق، حيث تجتذب عروض الأعمال الفنية والمجوهرات باهظة الثمن المشترين وجامعي التحف من جميع أنحاء العالم، وفق "أسوشيتد برس".من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 25 إلى 30 يونيو/حزيران الجاري.وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على مواقع التواصل شخصا وبرفقته ثلاثة آخرين يقوم عبر مطرقة ثقيلة بتحطيم واجهات زجاجية كانت تعرض داخلها قطع من المجوهرات والألماس، قبل أن يفر الأربعة من المكان.وقالت وسائل إعلام محلية، إن عملية السطو تمت داخل جناح متجر المجوهرات Symbolic & Chase، وأشارت إلى أن اللصوص استولوا على مجوهرات مختلفة.تم إخلاء المعرض الفني من الزوار فور عملية السطو، وجاري ملاحقة اللصوص في شوارع المدينة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
يحوي مجوهرات باهظة الثمن... سطو مسلح على معرض دولي في هولندا.. فيديو
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قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في عملية سطو مسلح على معرض دولي للفنون في مدينة ماستريخت جنوبي البلاد، وتبحث عن أربعة مشتبه بهم.
حدثت السرقة في معرض TEFAFالمرموق، حيث تجتذب عروض الأعمال الفنية والمجوهرات باهظة الثمن المشترين وجامعي التحف من جميع أنحاء العالم، وفق "أسوشيتد برس
".
من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 25 إلى 30 يونيو/حزيران الجاري.
وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على مواقع التواصل شخصا وبرفقته ثلاثة آخرين يقوم عبر مطرقة ثقيلة بتحطيم واجهات زجاجية كانت تعرض داخلها قطع من المجوهرات والألماس، قبل أن يفر الأربعة من المكان.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن عملية السطو تمت داخل جناح متجر المجوهرات Symbolic & Chase، وأشارت إلى أن اللصوص استولوا على مجوهرات مختلفة.
تم إخلاء المعرض الفني من الزوار فور عملية السطو، وجاري ملاحقة اللصوص في شوارع المدينة.