https://arabic.sputniknews.com/20220628/-سوناطراك-الجزائرية-تكتشف-رواسب-هامة-من-الغاز-المكثف-في-حقل-حاسي-الرمل-1064355840.html
"سوناطراك" الجزائرية تكتشف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل
"سوناطراك" الجزائرية تكتشف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل
صرحت مجموعة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك، أمس الاثنين، أنه تم اكتشاف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:01+0000
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العالم العربي
الجزائر
حقول النفط
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وأشارت سوناطراك في بيان أنها "تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل"، موضحة أن الاحتياطيات المكتشفة "تراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف".وقالت الشركة: "يشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية"، وفقا لموقع "أونا".وكانت شركة "سوناطراك" الجزائرية، قد كشفت في بداية شهر يونيو/حزيران 2022، عن شروعها في إنتاج النفط الخام من حقل جديد بالتعاون مع شريكها التايلندي.وقالت الشركة في بيان، إنها "شرعت برفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP اليوم الأربعاء في الساعة 00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 يناير/كانون الثاني 2010".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجزائر-سوناطراك-تشرع-في-إنتاج-النفط-داخل-حقل-جديد-1062964836.html
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العالم العربي, الجزائر, حقول النفط
"سوناطراك" الجزائرية تكتشف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل
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صرحت مجموعة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك، أمس الاثنين، أنه تم اكتشاف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد.
وأشارت سوناطراك في بيان أنها "تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل"، موضحة أن الاحتياطيات المكتشفة "تراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف".
وقالت الشركة: "يشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية"، وفقا لموقع "أونا
".
وكانت شركة "سوناطراك" الجزائرية
، قد كشفت في بداية شهر يونيو/حزيران 2022، عن شروعها في إنتاج النفط الخام من حقل جديد بالتعاون مع شريكها التايلندي.
وقالت الشركة في بيان، إنها "شرعت برفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP اليوم الأربعاء في الساعة 00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية "حاسي بئر ركايز" الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 يناير/كانون الثاني 2010".