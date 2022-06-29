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آمال ماهر تكشف سبب غيابها في أول ظهور بعد شائعات الاختفاء... فيديو
آمال ماهر تكشف سبب غيابها في أول ظهور بعد شائعات الاختفاء... فيديو
ظهرت الفنانة المصرية آمال ماهر، مساء اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ تداول شائعات اختفائها، كاشفة النقاب عن سبب غيابها عن الأنظار طوال تلك الفترة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T20:20+0000
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وقالت آمال ماهر في مقطع فيديو: "جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا".وأضافت: "معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".وتابعت الفنانة المصرية: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".وظهرت آمال ماهر بعد ساعات من أول تحرك برلماني لكشف حقيقة شائعات اختفائها.وقدمت النائبة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، آمال عبد الحميد، طلب إحاطة إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاستيضاح "حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بالكشف عن مصيرها".وتصدر اسم المطربة آمال ماهر (37 عاما)، محرك البحث "غوغل" على مدى الأيام الماضية، على خلفية أنباء لم يتم تأكيدها أبدا حول تعرضها للخطف ومواجهتها انتهاكات شديدة على يد طليقها.
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آمال ماهر تكشف سبب غيابها في أول ظهور بعد شائعات الاختفاء... فيديو

20:20 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBالفنانة المصرية، آمال ماهر
الفنانة المصرية، آمال ماهر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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ظهرت الفنانة المصرية آمال ماهر، مساء اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ تداول شائعات اختفائها، كاشفة النقاب عن سبب غيابها عن الأنظار طوال تلك الفترة.
وقالت آمال ماهر في مقطع فيديو: "جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا".
وأضافت: "معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".
وتابعت الفنانة المصرية: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".
وظهرت آمال ماهر بعد ساعات من أول تحرك برلماني لكشف حقيقة شائعات اختفائها.
وقدمت النائبة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، آمال عبد الحميد، طلب إحاطة إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاستيضاح "حقيقة اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، في ظل المطالب الواسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بالكشف عن مصيرها".
وتصدر اسم المطربة آمال ماهر (37 عاما)، محرك البحث "غوغل" على مدى الأيام الماضية، على خلفية أنباء لم يتم تأكيدها أبدا حول تعرضها للخطف ومواجهتها انتهاكات شديدة على يد طليقها.
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