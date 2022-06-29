https://arabic.sputniknews.com/20220629/أبو-الغيط-يدين-مقتل-سودانيين-ويعرب-عن-القلق-لتجدد-الاشتباكات-على-الحدود-السودانية-الإثيوبية-1064411731.html
أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية
أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية، وأعرب عن تعازيه الحارة للقوات... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:50+0000
2022-06-29T12:50+0000
2022-06-29T12:50+0000
العالم العربي
العالم
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102313/10/1023131076_0:154:1797:1165_1920x0_80_0_0_2cac1ece23d700fda27c31710ac3c22f.jpg
وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن إدانة الجامعة العربية لمقتل أفراد من القوات المسلحة السودانية.وبحسب بيان للجامعة جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.وشدد أبو الغيط على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.واتهم الجيش السوداني، الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".ويوم الاثنين، قال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/البرهان-نحرص-على-علاقات-سوية-متزنة-مع-إثيوبيا-1064383127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102313/10/1023131076_0:0:1797:1348_1920x0_80_0_0_fd2dbe8d87c68d5f25a05952e9f0bb6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم
أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية
تابعنا عبر
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية، وأعرب عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.
وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن إدانة الجامعة العربية لمقتل أفراد من القوات المسلحة السودانية.
وبحسب بيان للجامعة جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.
وشدد أبو الغيط على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.
واتهم الجيش السوداني، الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
ويوم الاثنين، قال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".
في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.
وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.