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https://arabic.sputniknews.com/20220629/أبو-الغيط-يدين-مقتل-سودانيين-ويعرب-عن-القلق-لتجدد-الاشتباكات-على-الحدود-السودانية-الإثيوبية-1064411731.html
أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية
أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية، وأعرب عن تعازيه الحارة للقوات... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:50+0000
2022-06-29T12:50+0000
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وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن إدانة الجامعة العربية لمقتل أفراد من القوات المسلحة السودانية.وبحسب بيان للجامعة جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.وشدد أبو الغيط على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.واتهم الجيش السوداني، الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".ويوم الاثنين، قال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/البرهان-نحرص-على-علاقات-سوية-متزنة-مع-إثيوبيا-1064383127.html
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أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية

12:50 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية، وأعرب عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.
وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن إدانة الجامعة العربية لمقتل أفراد من القوات المسلحة السودانية.
وبحسب بيان للجامعة جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.
وشدد أبو الغيط على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
البرهان: نحرص على علاقات "سوية متزنة" مع إثيوبيا
أمس, 20:41 GMT
واتهم الجيش السوداني، الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
ويوم الاثنين، قال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".
في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.
وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.
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