https://arabic.sputniknews.com/20220629/أبي-أحمد-هناك-من-يرغب-في-انزلاق-إثيوبيا-في-حرب-من-السودان-1064422497.html

أبي أحمد: هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان

أبي أحمد: هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الدخول في مواجهات تحت ضغوط خارجية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T15:08+0000

2022-06-29T15:08+0000

2022-06-29T15:35+0000

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد في بيان عبر "تويتر" اليوم الأربعاء أن "الشعبين السوداني والإثيوبي أخوة"، مضيفا: "لكن هناك جهات، لم يسمها، تريد أن ينزلق البلدان في اقتتال".وجاءت تصريحات أبي أحمد، في أعقاب اتهام السودان للجيش الإثيوبي باعدم مواطنا و7 جنود سودانيين اتخذهم كأسرى لديه بعد مناوشات قرب الحدود، وتوعد السودان بالرد على ذلك.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن الشعبين السوداني والأثيوبي إخوة، مضيفا: "مما لا شك فيه أن هنالك العديد من المشاكل بين السودان وإثيوبيا".وأكد أن "هناك الكثيرون ممن يريدون لنا أن ننزلق في اقتتال بعضنا البعض، ولكن هذه الأطراف - سواء كانت من الحكومات أو غيرها - سوف لن تجني أي فائدة".واستطرد: "لا يجب أن تقوم فيما بيننا مواجهات بسبب ضغوطات خارجية، علينا أن نسيطر على أعصابنا وأن نتحلى بضبط النفس من أجل مصالحنا المشتركة ومبادئ حسن الجوار ولا يجب أن تقوم بيننا عداوات".واتهم الجيش السوداني، يوم الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".

https://arabic.sputniknews.com/20220626/السودان-يتهم-إثيوبيا-بإعدام-7-جنود-والجيش-يقول-إن-الواقعة-لن-تمر-دون-رد-1064266120.html

https://arabic.sputniknews.com/20220627/بعد-إعدام-جنوده-في-إثيوبيا-مقارنة-بين-الجيشين-السوداني-والإثيوبي-في-2022-1064307564.html

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