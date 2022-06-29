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https://arabic.sputniknews.com/20220629/أبي-أحمد-هناك-من-يرغب-في-انزلاق-إثيوبيا-في-حرب-من-السودان-1064422497.html
أبي أحمد: هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان
أبي أحمد: هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان
قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الدخول في مواجهات تحت ضغوط خارجية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:08+0000
2022-06-29T15:35+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد في بيان عبر "تويتر" اليوم الأربعاء أن "الشعبين السوداني والإثيوبي أخوة"، مضيفا: "لكن هناك جهات، لم يسمها، تريد أن ينزلق البلدان في اقتتال".وجاءت تصريحات أبي أحمد، في أعقاب اتهام السودان للجيش الإثيوبي باعدم مواطنا و7 جنود سودانيين اتخذهم كأسرى لديه بعد مناوشات قرب الحدود، وتوعد السودان بالرد على ذلك.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن الشعبين السوداني والأثيوبي إخوة، مضيفا: "مما لا شك فيه أن هنالك العديد من المشاكل بين السودان وإثيوبيا".وأكد أن "هناك الكثيرون ممن يريدون لنا أن ننزلق في اقتتال بعضنا البعض، ولكن هذه الأطراف - سواء كانت من الحكومات أو غيرها - سوف لن تجني أي فائدة".واستطرد: "لا يجب أن تقوم فيما بيننا مواجهات بسبب ضغوطات خارجية، علينا أن نسيطر على أعصابنا وأن نتحلى بضبط النفس من أجل مصالحنا المشتركة ومبادئ حسن الجوار ولا يجب أن تقوم بيننا عداوات".واتهم الجيش السوداني، يوم الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/السودان-يتهم-إثيوبيا-بإعدام-7-جنود-والجيش-يقول-إن-الواقعة-لن-تمر-دون-رد-1064266120.html
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بعد-إعدام-جنوده-في-إثيوبيا-مقارنة-بين-الجيشين-السوداني-والإثيوبي-في-2022-1064307564.html
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العالم

أبي أحمد: هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان

15:08 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
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قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن هناك من يرغب في انزلاق إثيوبيا في حرب مع السودان، داعيا إلى ضبط النفس وعدم الدخول في مواجهات تحت ضغوط خارجية.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد في بيان عبر "تويتر" اليوم الأربعاء أن "الشعبين السوداني والإثيوبي أخوة"، مضيفا: "لكن هناك جهات، لم يسمها، تريد أن ينزلق البلدان في اقتتال".
عناصر من الجيش السوداني يدمرون أسلحة مصادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
السودان يتهم إثيوبيا بإعدام 7 جنود.. والجيش يقول إن الواقعة لن تمر دون رد
26 يونيو, 22:08 GMT
وجاءت تصريحات أبي أحمد، في أعقاب اتهام السودان للجيش الإثيوبي باعدم مواطنا و7 جنود سودانيين اتخذهم كأسرى لديه بعد مناوشات قرب الحدود، وتوعد السودان بالرد على ذلك.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن الشعبين السوداني والأثيوبي إخوة، مضيفا: "مما لا شك فيه أن هنالك العديد من المشاكل بين السودان وإثيوبيا".
وتابع: "يتوجب علينا أن نتكاتف ونتعاون في مواجهة وحل هذه المعضلات".
وأكد أن "هناك الكثيرون ممن يريدون لنا أن ننزلق في اقتتال بعضنا البعض، ولكن هذه الأطراف - سواء كانت من الحكومات أو غيرها - سوف لن تجني أي فائدة".
واستطرد: "لا يجب أن تقوم فيما بيننا مواجهات بسبب ضغوطات خارجية، علينا أن نسيطر على أعصابنا وأن نتحلى بضبط النفس من أجل مصالحنا المشتركة ومبادئ حسن الجوار ولا يجب أن تقوم بيننا عداوات".
أحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
بعد إعدام جنوده في إثيوبيا... مقارنة بين الجيشين السوداني والإثيوبي في 2022
27 يونيو, 15:10 GMT
واتهم الجيش السوداني، يوم الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الاثنين الماضي، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
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