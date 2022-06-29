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أردوغان يصل إلى مقر اجتماع أعضاء الناتو في مدريد... فيديو
أردوغان يصل إلى مقر اجتماع أعضاء الناتو في مدريد... فيديو
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر اجتماع أعضاء الناتو في مدريد رفقة وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:58+0000
2022-06-29T07:58+0000
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وتداولت مواقع إعلامية مقطع فيديو لوصول أردوغان إلى مقر الاجتماع رفقة جاويش أوغلو وسط إجراءات أمنية مشددة.في غضون ذلك، أعرب رئيس بولندا، أندريه دودا، عن أمله في انضمام السويد فنلندا بشكل رسمي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأسرع وقت، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تتم موافقة الدول الحليفة على انضمام تلك الدولتين اليوم.وقال الرئيس البولندي، في كلمة اليوم الأربعاء: "نعرب عن أملنا في انضمام السويد وفنلندا بشكل رسمي إلى الناتو بأسرع وقت.. وممكن أن تتم موافقة الدول الحليفة اليوم".هذا ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".من جانبه، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق الثلاثي في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد "فنلندا والسويد أعربتا عن استعدادهما للعمل مع تركيا بشأن طلبات تسليم المشتبه بهم كإرهابيين"، مؤكدا أن "انضمام فنلندا والسويد سيغير الوضع الأمني في البلطيق ويؤكد أن باب الناتو مفتوح رغم رفض بوتين توسع الحلف".وأكد ستولتنبرغ أن الدولتين تعهدتا بضمان تعزيز الأمن في أوروبا، وأنهما توصلتا لحلول جيدة مع تركيا.وجاء توقيع مذكرة التفاهم جاء عقب اجتماع رباعي ضم رئيسي تركيا وفنلندا ورئيسة وزراء السويد والأمين العام للناتو، في اليوم الأول لقمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الناتو, فنلندا, انضمام

أردوغان يصل إلى مقر اجتماع أعضاء الناتو في مدريد... فيديو

07:58 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر اجتماع أعضاء الناتو في مدريد رفقة وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو.
وتداولت مواقع إعلامية مقطع فيديو لوصول أردوغان إلى مقر الاجتماع رفقة جاويش أوغلو وسط إجراءات أمنية مشددة.
في غضون ذلك، أعرب رئيس بولندا، أندريه دودا، عن أمله في انضمام السويد فنلندا بشكل رسمي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأسرع وقت، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تتم موافقة الدول الحليفة على انضمام تلك الدولتين اليوم.

وقال الرئيس البولندي، في كلمة اليوم الأربعاء: "نعرب عن أملنا في انضمام السويد وفنلندا بشكل رسمي إلى الناتو بأسرع وقت.. وممكن أن تتم موافقة الدول الحليفة اليوم".
هذا ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".
وأضاف البيان الثلاثي المشترك أن "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في الناتو لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية، منوها بأن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب الأناضول.
وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".
من جانبه، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق الثلاثي في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد "فنلندا والسويد أعربتا عن استعدادهما للعمل مع تركيا بشأن طلبات تسليم المشتبه بهم كإرهابيين"، مؤكدا أن "انضمام فنلندا والسويد سيغير الوضع الأمني في البلطيق ويؤكد أن باب الناتو مفتوح رغم رفض بوتين توسع الحلف".
ونوه ستولتنبرغ إلى أن "زعماء الحلفاء سيتخذون غدًا قرارًا بدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو"، متابعا "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو".
وأكد ستولتنبرغ أن الدولتين تعهدتا بضمان تعزيز الأمن في أوروبا، وأنهما توصلتا لحلول جيدة مع تركيا.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم جاء عقب اجتماع رباعي ضم رئيسي تركيا وفنلندا ورئيسة وزراء السويد والأمين العام للناتو، في اليوم الأول لقمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
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