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أردوغان يناقش "العملية العسكرية" التركية شمالي سوريا مع بايدن
أردوغان يناقش "العملية العسكرية" التركية شمالي سوريا مع بايدن
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، عدة مواضيع من بينها تسليم مقاتلات "إف-16"، والعملية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T17:46+0000
2022-06-29T17:46+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
جو بايدن
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وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان مسألة "توريد طائرات إف-16 الأمريكية، وسياسة اليونان، وأعمال حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في سوريا على الحدود مع تركيا، في سياق العملية المخطط لها للقوات المسلحة التركية".وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء في29 يونيو/حزيران، أن "بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع سياسة متوازنة".وجاءت تصريحات الرئيس التركي في بداية لقائه بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.وقال الرئيس التركي: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل حصد ثمارها".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/تركيا-طلبنا-من-فنلندا-والسويد-تسليم-33-متشددا-كرديا-بموجب-اتفاق-الناتو-1064405854.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, جو بايدن

أردوغان يناقش "العملية العسكرية" التركية شمالي سوريا مع بايدن

17:46 GMT 29.06.2022
© Twitter.comأردوغان وبايدن
أردوغان وبايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Twitter.com
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ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، عدة مواضيع من بينها تسليم مقاتلات "إف-16"، والعملية العسكرية التركية المخطط لها في شمال سوريا.
وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان مسألة "توريد طائرات إف-16 الأمريكية، وسياسة اليونان، وأعمال حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في سوريا على الحدود مع تركيا، في سياق العملية المخطط لها للقوات المسلحة التركية".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء في29 يونيو/حزيران، أن "بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع سياسة متوازنة".
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
تركيا: طلبنا من فنلندا والسويد تسليم 33 "متشددا كرديا" بموجب اتفاق "الناتو"
11:37 GMT
وجاءت تصريحات الرئيس التركي في بداية لقائه بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد.
وقال الرئيس التركي: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل حصد ثمارها".
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