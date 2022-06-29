https://arabic.sputniknews.com/20220629/أرقام-من-اتفاقية-التجارة-الحرة-بين-بريطانيا-والخليج-1064418668.html
أرقام من اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج
أرقام من اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج
تفرز اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج إذا تم إبرامها عددا من الأرقام تبرر سعي لندن الحثيث لعقدها، حيث تضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:06+0000
2022-06-29T14:06+0000
2022-06-29T14:06+0000
انفوجرافيك
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وتفتح هذه الاتفاقية كذلك مزيدا من فرص الاستثمار الخليجي بها، وتدعم وظائف جديدة في الصناعات الرئيسية.
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أرقام من اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج
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تفرز اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج إذا تم إبرامها عددا من الأرقام تبرر سعي لندن الحثيث لعقدها، حيث تضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا للاقتصاد البريطاني.
وتفتح هذه الاتفاقية كذلك مزيدا من فرص الاستثمار الخليجي بها، وتدعم وظائف جديدة في الصناعات الرئيسية.