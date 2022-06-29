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أرقام من اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج
أرقام من اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج
تفرز اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج إذا تم إبرامها عددا من الأرقام تبرر سعي لندن الحثيث لعقدها، حيث تضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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وتفتح هذه الاتفاقية كذلك مزيدا من فرص الاستثمار الخليجي بها، وتدعم وظائف جديدة في الصناعات الرئيسية.
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أرقام من اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج

14:06 GMT 29.06.2022
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تفرز اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج إذا تم إبرامها عددا من الأرقام تبرر سعي لندن الحثيث لعقدها، حيث تضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا للاقتصاد البريطاني.
وتفتح هذه الاتفاقية كذلك مزيدا من فرص الاستثمار الخليجي بها، وتدعم وظائف جديدة في الصناعات الرئيسية.
أرقام من اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والخليج - سبوتنيك عربي
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