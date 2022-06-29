https://arabic.sputniknews.com/20220629/أستراليا-تؤكد-أنها-يجب-أن-توافق-على-برنامج-أسطول-غواصات-نووية-بحلول-مارس-2023-1064410037.html

أستراليا تؤكد أنها يجب أن توافق على برنامج أسطول غواصات نووية بحلول مارس 2023

أستراليا تؤكد أنها يجب أن توافق على برنامج أسطول غواصات نووية بحلول مارس 2023

أكدت الحكومة الأسترالية الجديدة أنه بحلول مارس/آذار 2023 يجب أن توافق على برنامج أسطول غواصات نووية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفقًا لبيان صادر عن... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T12:53+0000

2022-06-29T12:53+0000

2022-06-29T12:53+0000

أستراليا

رصد عسكري

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وقال الوزير اليوم الأربعاء في مقابلة مع إذاعة "أ بي سي": "حسنًا، أعتقد أنه بحلول شهر مارس/آذار سيكون لدينا الكثير من الأفكار، في رأيي، في محاولة عقد صفقة حول جميع القضايا في نفس الوقت". وفقًا لمارليس، بحلول ذلك الوقت، سيكون سيعرف متى ستحصل أستراليا على غواصات نووية، وما هي إمكاناتها، وكيفية حل مشكلة الأفراد.في مايو/أيار، فاز حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيز، بالانتخابات في أستراليا، ودعم مسار الحكومة السابقة لسكوت موريسون لتطوير أسطول من الغواصات النووية كجزء من تحالف AUKUS. كان من المفترض أن يتم تحديد التفاصيل بحلول مارس من العام المقبل.وأضاف الوزير: "عندما وصلنا إلى السلطة، كانت هناك عملية لتحديد الخطوة التالية بالضبط، وكيف ستكون الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في المستقبل. وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا إجابة ضمن الإطار المحدد".في غضون ذلك، حاولت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في رحلة إلى ماليزيا، طمأنة الدول المجاورة من خلال إعادة التأكيد على أن إنشاء أسطول غواصات نووية لا يعني أن أستراليا ستصبح قوة نووية.وقالت وونغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله: "من المهم أن نستمع إلى هذه المخاوف وأن نستجيب لها باحترام. هذا ما ستسعى الحكومة الجديدة جاهدة لمعالجته في عدد من القضايا التي أثيرت. ونأمل أنه بمرور الوقت، يأن تزول مخاوف الناس".نُشر نص المؤتمر الصحفي على موقع وونغ الرسمي على الإنترنت.في منتصف سبتمبر/أيلول 2021، أبرمت أستراليا صفقة دفاعية وأمنية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة بموجب شراكة "AUKUS" الجديدة وأعلنت انسحابها من اتفاقية مع الشركة الفرنسية "Naval Group" لتوريد 12 غواصة مقابل 56 مليار يورو.أعرب رئيس الوزراء الجديد، ألبانيز، عن ثقته في أنه سيكون قادرًا على تطبيع العلاقات مع فرنسا، التي ساءت بعد التخلي عن الغواصات الفرنسية. ووعد بدفع تعويضات لفرنسا بقيمة 555 مليون يورو لفسخ العقد.

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أستراليا, رصد عسكري