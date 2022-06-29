https://arabic.sputniknews.com/20220629/أطباء-السودان-مقتل-متظاهر-برصاص-قوات-الأمن-شمالي-الخرطوم-1064431898.html
"أطباء السودان": مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن شمالي الخرطوم
"أطباء السودان": مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن شمالي الخرطوم
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر إثر إصابته برصاصة في الصدر، أطلقتها قوات الأمن بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T18:43+0000
2022-06-29T18:43+0000
2022-06-29T18:43+0000
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر رصاصة في الصدر أطلقتها قوات الظلام (في إشارة لقوات الأمن)، باستخدامهم العنف والبطش المفرط في مدينة بحري".وأشارت اللجنة إلى أن عدد الضحايا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 103 أشخاص.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/مسؤول-أممي-يكشف-عن-نقطة-الخلاف-الرئيسة-بين-الفرقاء-السودانيين-1064423366.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
"أطباء السودان": مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن شمالي الخرطوم
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر إثر إصابته برصاصة في الصدر، أطلقتها قوات الأمن بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت اللجنة، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر رصاصة في الصدر أطلقتها قوات الظلام (في إشارة لقوات الأمن)، باستخدامهم العنف والبطش المفرط في مدينة بحري".
وأشارت اللجنة إلى أن عدد الضحايا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 103 أشخاص.
ويشهد السودان
احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.