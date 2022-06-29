أطفال دونباس بلا حماية

هذه بداية الحرب، يونيو/ حزيران 2014. معارك سلافيانسك. يغادر الصبي الصغير المدينة ليلاً وهو الآن لاجئ. إنه لا يعرف بعد أن الحرب ستستمر ثماني سنوات على الأقل.
هذه بداية الحرب، يونيو/ حزيران 2014. معارك سلافيانسك. يغادر الصبي الصغير المدينة ليلاً وهو الآن لاجئ. إنه لا يعرف بعد أن الحرب ستستمر ثماني سنوات على الأقل.
هذه الطفلة الصغيرة مجبورة على البقاء في ملجأ من القنابل ليل نهار بسبب القصف المستمر. هكذا ينام الطفل - ملفوفًا، في قبو بارد، بدون سرير. 17 فبراير/ شباط 2015
هذه الطفلة الصغيرة مجبورة على البقاء في ملجأ من القنابل ليل نهار بسبب القصف المستمر. هكذا ينام الطفل - ملفوفًا، في قبو بارد، بدون سرير. 17 فبراير/ شباط 2015
دمرت ضربات القوات المسلحة الأوكرانية عمدا البنية التحتية لمدن دونباس. يقوم هؤلاء الأطفال من ديبالتسيفو بتخزين الحطب للتدفئة وطهي الطعام على النار في الفناء القريب من الملاجئ. 4 مارس/ آذار 2015
دمرت ضربات القوات المسلحة الأوكرانية عمدا البنية التحتية لمدن دونباس. يقوم هؤلاء الأطفال من ديبالتسيفو بتخزين الحطب للتدفئة وطهي الطعام على النار في الفناء القريب من الملاجئ. 4 مارس/ آذار 2015
غالبًا ما يتحول فضول الأطفال إلى مأساة. عانى العشرات من سكان دونباس الصغار من إصابات بسبب انفجار ألغام. أثناء التقاط القذائف، ماتوا وفقدوا أذرعهم وأرجلهم. في هذه الصورة التي التقطت في عام 2015، يظهر أطفال دونيتسك شظية من قذيفة أصابت منزلهم.
غالبًا ما يتحول فضول الأطفال إلى مأساة. عانى العشرات من سكان دونباس الصغار من إصابات بسبب انفجار ألغام. أثناء التقاط القذائف، ماتوا وفقدوا أذرعهم وأرجلهم. في هذه الصورة التي التقطت في عام 2015، يظهر أطفال دونيتسك شظية من قذيفة أصابت منزلهم.
هذه الفتاة من غورلوفكا تُركت بلا مأوى. دمرت القصف المدفعي الأوكراني منزلها. 9 يونيو/ حزيران 2015
هذه الفتاة من غورلوفكا تُركت بلا مأوى. دمرت القصف المدفعي الأوكراني منزلها. 9 يونيو/ حزيران 2015
تركت أوكرانيا العديد من أطفال دونباس ليس فقط بدون منازل وصحة، ولكن أيضًا بدون أصدقاء وأقارب. في هذه الصورة، فتاة تحمل صورة صديقتها نيكيتا روسوف خلال حفل تأبين. توفي في 27 نوفمبر/ كانون الأول 2014 في دونيتسك. قُتل بشظية قذيفة أوكرانية.
تركت أوكرانيا العديد من أطفال دونباس ليس فقط بدون منازل وصحة، ولكن أيضًا بدون أصدقاء وأقارب. في هذه الصورة، فتاة تحمل صورة صديقتها نيكيتا روسوف خلال حفل تأبين. توفي في 27 نوفمبر/ كانون الأول 2014 في دونيتسك. قُتل بشظية قذيفة أوكرانية.
من عام 2014 إلى عام 2022، قُتل أكثر من 100 طفل في قصف أوكراني في دونباس.
من عام 2014 إلى عام 2022، قُتل أكثر من 100 طفل في قصف أوكراني في دونباس.