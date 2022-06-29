أطفال دونباس بلا حماية

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غالبًا ما يتحول فضول الأطفال إلى مأساة. عانى العشرات من سكان دونباس الصغار من إصابات بسبب انفجار ألغام. أثناء التقاط القذائف، ماتوا وفقدوا أذرعهم وأرجلهم. في هذه الصورة التي التقطت في عام 2015، يظهر أطفال دونيتسك شظية من قذيفة أصابت منزلهم.