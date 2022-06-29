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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/أطفال-دونباس-بلا-حماية-1064366061.html
أطفال دونباس بلا حماية
أطفال دونباس بلا حماية
من حق جميع أطفال العالم العيش بهناء وسلام وأمل ولطف، بشكل عام أن يحيوا طفولة سعيدة. لقد حرمت أوكرانيا مواطنيها الشباب من كل هذا. فمنذ عام 2014، أطلق جيشها... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار جمهورية دونيتسك
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фото, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

أطفال دونباس بلا حماية

10:48 GMT 29.06.2022
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من حق جميع أطفال العالم العيش بهناء وسلام وأمل ولطف، بشكل عام أن يحيوا طفولة سعيدة. لقد حرمت أوكرانيا مواطنيها الشباب من كل هذا. فمنذ عام 2014، أطلق جيشها النار على الأطفال في دونباس.
© Sputnik . Andrei Stenin  / الذهاب إلى بنك الصور

هذه بداية الحرب، يونيو/ حزيران 2014. معارك سلافيانسك. يغادر الصبي الصغير المدينة ليلاً وهو الآن لاجئ. إنه لا يعرف بعد أن الحرب ستستمر ثماني سنوات على الأقل.

هذه بداية الحرب، يونيو/ حزيران 2014. معارك سلافيانسك. يغادر الصبي الصغير المدينة ليلاً وهو الآن لاجئ. إنه لا يعرف بعد أن الحرب ستستمر ثماني سنوات على الأقل. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Andrei Stenin
/
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هذه بداية الحرب، يونيو/ حزيران 2014. معارك سلافيانسك. يغادر الصبي الصغير المدينة ليلاً وهو الآن لاجئ. إنه لا يعرف بعد أن الحرب ستستمر ثماني سنوات على الأقل.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

هذه الطفلة الصغيرة مجبورة على البقاء في ملجأ من القنابل ليل نهار بسبب القصف المستمر. هكذا ينام الطفل - ملفوفًا، في قبو بارد، بدون سرير. 17 فبراير/ شباط 2015

هذه الطفلة الصغيرة مجبورة على البقاء في ملجأ من القنابل ليل نهار بسبب القصف المستمر. هكذا ينام الطفل - ملفوفًا، في قبو بارد، بدون سرير. 17 فبراير/ شباط 2015 - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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هذه الطفلة الصغيرة مجبورة على البقاء في ملجأ من القنابل ليل نهار بسبب القصف المستمر. هكذا ينام الطفل - ملفوفًا، في قبو بارد، بدون سرير. 17 فبراير/ شباط 2015

© Sputnik . Irina Gerashchenko

دمرت ضربات القوات المسلحة الأوكرانية عمدا البنية التحتية لمدن دونباس. يقوم هؤلاء الأطفال من ديبالتسيفو بتخزين الحطب للتدفئة وطهي الطعام على النار في الفناء القريب من الملاجئ. 4 مارس/ آذار 2015

دمرت ضربات القوات المسلحة الأوكرانية عمدا البنية التحتية لمدن دونباس. يقوم هؤلاء الأطفال من ديبالتسيفو بتخزين الحطب للتدفئة وطهي الطعام على النار في الفناء القريب من الملاجئ. 4 مارس/ آذار 2015 - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Irina Gerashchenko

دمرت ضربات القوات المسلحة الأوكرانية عمدا البنية التحتية لمدن دونباس. يقوم هؤلاء الأطفال من ديبالتسيفو بتخزين الحطب للتدفئة وطهي الطعام على النار في الفناء القريب من الملاجئ. 4 مارس/ آذار 2015

© Sputnik . Irina Gerashchenko / الذهاب إلى بنك الصور

غالبًا ما يتحول فضول الأطفال إلى مأساة. عانى العشرات من سكان دونباس الصغار من إصابات بسبب انفجار ألغام. أثناء التقاط القذائف، ماتوا وفقدوا أذرعهم وأرجلهم. في هذه الصورة التي التقطت في عام 2015، يظهر أطفال دونيتسك شظية من قذيفة أصابت منزلهم.

غالبًا ما يتحول فضول الأطفال إلى مأساة. عانى العشرات من سكان دونباس الصغار من إصابات بسبب انفجار ألغام. أثناء التقاط القذائف، ماتوا وفقدوا أذرعهم وأرجلهم. في هذه الصورة التي التقطت في عام 2015، يظهر أطفال دونيتسك شظية من قذيفة أصابت منزلهم. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Irina Gerashchenko
/
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غالبًا ما يتحول فضول الأطفال إلى مأساة. عانى العشرات من سكان دونباس الصغار من إصابات بسبب انفجار ألغام. أثناء التقاط القذائف، ماتوا وفقدوا أذرعهم وأرجلهم. في هذه الصورة التي التقطت في عام 2015، يظهر أطفال دونيتسك شظية من قذيفة أصابت منزلهم.

© Sputnik . Irina Gerashchenko / الذهاب إلى بنك الصور

هذه الفتاة من غورلوفكا تُركت بلا مأوى. دمرت القصف المدفعي الأوكراني منزلها. 9 يونيو/ حزيران 2015

هذه الفتاة من غورلوفكا تُركت بلا مأوى. دمرت القصف المدفعي الأوكراني منزلها. 9 يونيو/ حزيران 2015 - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Irina Gerashchenko
/
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هذه الفتاة من غورلوفكا تُركت بلا مأوى. دمرت القصف المدفعي الأوكراني منزلها. 9 يونيو/ حزيران 2015

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

تركت أوكرانيا العديد من أطفال دونباس ليس فقط بدون منازل وصحة، ولكن أيضًا بدون أصدقاء وأقارب. في هذه الصورة، فتاة تحمل صورة صديقتها نيكيتا روسوف خلال حفل تأبين. توفي في 27 نوفمبر/ كانون الأول 2014 في دونيتسك. قُتل بشظية قذيفة أوكرانية.

تركت أوكرانيا العديد من أطفال دونباس ليس فقط بدون منازل وصحة، ولكن أيضًا بدون أصدقاء وأقارب. في هذه الصورة، فتاة تحمل صورة صديقتها نيكيتا روسوف خلال حفل تأبين. توفي في 27 نوفمبر/ كانون الأول 2014 في دونيتسك. قُتل بشظية قذيفة أوكرانية. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Igor Maslov
/
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تركت أوكرانيا العديد من أطفال دونباس ليس فقط بدون منازل وصحة، ولكن أيضًا بدون أصدقاء وأقارب. في هذه الصورة، فتاة تحمل صورة صديقتها نيكيتا روسوف خلال حفل تأبين. توفي في 27 نوفمبر/ كانون الأول 2014 في دونيتسك. قُتل بشظية قذيفة أوكرانية.

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

من عام 2014 إلى عام 2022، قُتل أكثر من 100 طفل في قصف أوكراني في دونباس.

من عام 2014 إلى عام 2022، قُتل أكثر من 100 طفل في قصف أوكراني في دونباس. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Igor Maslov
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من عام 2014 إلى عام 2022، قُتل أكثر من 100 طفل في قصف أوكراني في دونباس.

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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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