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https://arabic.sputniknews.com/20220629/ألمانيا-بلادنا-في-خضم-حرب-هجينة-1064417029.html
ألمانيا: بلادنا في خضم حرب هجينة
ألمانيا: بلادنا في خضم حرب هجينة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن بلادها في خضم "حرب هجينة" حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:54+0000
2022-06-29T13:54+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، أخبرت بيربوك لشبكة "سي إن بي سي"، أن ألمانيا تضع خطط طوارئ في حالة قطع إمدادات الغاز - التي تحصل عليها تقليديا من روسيا عبر خط "التيار الشمالي 1"- من قبل موسكو.وأضافت أن ذلك قد يشهد أيضا إصدار البلاد قرارات صعبة بشأن المؤسسات التي قد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي.وتابعت الوزيرة: "نواجه الآن في ألمانيا سؤالا مفاده أنه إذا لم يكن هناك غاز يأتي عبر "التيار الشمالي 1"، وعلينا أن نقرر أي مؤسسة قد تكون معزولة عن الشبكة".انزلقت أوروبا في أزمة طاقة متفاقمة، حيث أصبحت واردات الغاز الطبيعي والنفط والوقود الأحفوري - التي اعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على روسيا من أجلها – تشكل أزمة بالنسبة له في الوقت الذي يحاول فيه تقويض اقتصاد روسيا ومنعها من تصدير منتجاتها.تعتمد ألمانيا بشكل خاص على إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1"، حيث استوردت 59.2 مليار متر مكعب في عام 2021، وكانت تخطط لمضاعفة تلك الإمدادات عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، لكنها علقت تلك الخطط.خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المستوردان الكبيران ألمانيا وإيطاليا، وأوقفت الشحنات إلى أعضاء آخرين، مثل بولندا وفنلندا.ويرجع ذلك إلى خليط من العوامل اللوجستية غير المواتية وعمليات الصيانة، إلى جانب رفض بعض الدول سداد قيمة الغاز بالروبل الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/أمريكا-تواجه-أزمة-في-إمدادات-الكهرباء-هذا-الصيف-1064414005.html
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أخبار ألمانيا, روسيا

ألمانيا: بلادنا في خضم حرب هجينة

13:54 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن بلادها في خضم "حرب هجينة" حيث أدى الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، أخبرت بيربوك لشبكة "سي إن بي سي"، أن ألمانيا تضع خطط طوارئ في حالة قطع إمدادات الغاز - التي تحصل عليها تقليديا من روسيا عبر خط "التيار الشمالي 1"- من قبل موسكو.
وأضافت أن ذلك قد يشهد أيضا إصدار البلاد قرارات صعبة بشأن المؤسسات التي قد تعاني من انقطاع التيار الكهربائي.
وتابعت الوزيرة: "نواجه الآن في ألمانيا سؤالا مفاده أنه إذا لم يكن هناك غاز يأتي عبر "التيار الشمالي 1"، وعلينا أن نقرر أي مؤسسة قد تكون معزولة عن الشبكة".
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انزلقت أوروبا في أزمة طاقة متفاقمة، حيث أصبحت واردات الغاز الطبيعي والنفط والوقود الأحفوري - التي اعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على روسيا من أجلها – تشكل أزمة بالنسبة له في الوقت الذي يحاول فيه تقويض اقتصاد روسيا ومنعها من تصدير منتجاتها.
تعتمد ألمانيا بشكل خاص على إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1"، حيث استوردت 59.2 مليار متر مكعب في عام 2021، وكانت تخطط لمضاعفة تلك الإمدادات عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، لكنها علقت تلك الخطط.
خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المستوردان الكبيران ألمانيا وإيطاليا، وأوقفت الشحنات إلى أعضاء آخرين، مثل بولندا وفنلندا.
ويرجع ذلك إلى خليط من العوامل اللوجستية غير المواتية وعمليات الصيانة، إلى جانب رفض بعض الدول سداد قيمة الغاز بالروبل الروسي.
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