https://arabic.sputniknews.com/20220629/أنتم-تحت-سيطرتنا-قراصنة-إيرانيون-يسربون-120-ألف-تفصيل-عن-عملاء-من-موقع-إسرائيلي-1064403452.html

"أنتم تحت سيطرتنا"... قراصنة إيرانيون يسربون 120 ألف تفصيل عن عملاء من موقع إسرائيلي

"أنتم تحت سيطرتنا"... قراصنة إيرانيون يسربون 120 ألف تفصيل عن عملاء من موقع إسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مجموعة القراصنة "Sharp Boys" المنسوبة لإيران، قامت عبر قناتها في "تليغرام" بتسريب ملف من الموقع السياحي الإسرائيلي... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T10:31+0000

2022-06-29T10:31+0000

2022-06-29T10:31+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/30/1038183025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ea7c5e3d74b3f59293a5633906f7fe09.jpg

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "المجموعة ركزت خلال الأسابيع الأخيرة بهجماتها على المواقع السياحية، وقامت خلال ذلك بتسريب عدد من الملفات التي حصلت عليها"، مشيرة إلى أن "الملف الحالي ضخم يشمل 120 ألف سجل للطلبات المختلفة التي نفذت عن طريق الموقع، ومعلومات غنية حولها، بما يشمل اسم العميل، وتفاصيل تعريفه، وموعد الرحلة، وتكلفة الطلب ومعلومات حساسة أخرى".وأوضح موشيه ليفي، المسؤول في الشركة: "وجدنا في الملف المئات من أرقام البطاقات الائتمانية، بما يشمل رقم هاتف صاحب البطاقة، والهوية، وعنوان السكن"، مضيفا أن "الحديث يدور عن مخزن كبير من المعلومات الشخصية من عدة مواقع نجح المهاجمون باختراقها".وتابع: "من يريد يمكنه ابتزاز عدد غير قليل من الأشخاص من خلال هذه المعلومات، إذ تضمنت المعلومات المنشورة، معلومات حساسة حول العملاء، حيث كان هناك طلبات شخصية عبروا خلالها عن وقوعهم بأزمة مالية اضطرتهم الى إلغاء الطلب".كما تمت الإشارة إلى أن "الهجوم لم ينته هنا، وأن عددا من الأشخاص قاموا بالتبليغ بأنهم تلقوا من القراصنة رسائل تهديد عبر الهاتف موقعة منهم قالوا فيها"..."إلى أين أنتم تذهبون..حتى في رحلتكم.. أنتم تحت سيطرتنا".

https://arabic.sputniknews.com/20210401/إعلام-اختراق-جديد-من-إيران-على-أمريكا-وإسرائيل-1048539378.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم