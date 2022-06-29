https://arabic.sputniknews.com/20220629/أنطونوف-بشأن-العقوبات-الأمريكية-واشنطن-تعاني-من-قيودها-ضد-روسيا-1064385876.html
أنطونوف بشأن العقوبات الأمريكية: واشنطن تعاني من قيودها ضد روسيا
أنطونوف بشأن العقوبات الأمريكية: واشنطن تعاني من قيودها ضد روسيا
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة نفسها تعاني من قيودها الخاصة ضد روسيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T03:13+0000
2022-06-29T03:13+0000
2022-06-29T03:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف نقلا عن البعثة الدبلوماسية الروسية: "تعاني الولايات المتحدة نفسها من الحظر المناهض لروسيا، فقد سجل نمو أسعار المستهلكين هنا رقما قياسيا على مدار الأربعين عاما الماضية".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نتيجة للقيود المفروضة، تكثف البحث عن بديل للدولار لاستخدامه مع الشركاء التجاريين".وتابع أنطونوف: "أما بالنسبة للأمن الغذائي، فقد كانت موجة القيود المناهضة لروسيا التي فرضها الغرب بقيادة الولايات المتحدة هي التي حفزت أزمة الغذاء العالمية"، لافتا إلى أنَّ أسبابها الجذرية هي خطوات الاقتصاد الكلي غير الكفؤة من قبل عدد من البلدان المتقدمة، وتغير المناخ، ووباء كوفيد-19".وأوضح أنطونوف أنه: "لا يمكن الخروج من الوضع [الراهن] إلا من خلال ضمان حرية وصول الحبوب والأسمدة، بما في ذلك الحبوب والأسمدة الروسية، إلى الأسواق العالمية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/بيسكوف-عن-المرتزقة-الأمريكيين-المحتجزين-إنه-قرار-محكمة-لكن-لا-يمكن-استبعاد-عقوبة-الإعدام-1063962273.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف بشأن العقوبات الأمريكية: واشنطن تعاني من قيودها ضد روسيا
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قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة نفسها تعاني من قيودها الخاصة ضد روسيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف نقلا عن البعثة الدبلوماسية الروسية: "تعاني الولايات المتحدة نفسها من الحظر المناهض لروسيا، فقد سجل نمو أسعار المستهلكين هنا رقما قياسيا على مدار الأربعين عاما الماضية".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نتيجة للقيود المفروضة، تكثف البحث عن بديل للدولار لاستخدامه مع الشركاء التجاريين".
وتابع أنطونوف: "أما بالنسبة للأمن الغذائي، فقد كانت موجة القيود المناهضة لروسيا التي فرضها الغرب بقيادة الولايات المتحدة هي التي حفزت أزمة الغذاء العالمية"، لافتا إلى أنَّ أسبابها الجذرية هي خطوات الاقتصاد الكلي غير الكفؤة من قبل عدد من البلدان المتقدمة، وتغير المناخ، ووباء كوفيد-19".
وأوضح أنطونوف أنه: "لا يمكن الخروج من الوضع [الراهن] إلا من خلال ضمان حرية وصول الحبوب والأسمدة، بما في ذلك الحبوب والأسمدة الروسية، إلى الأسواق العالمية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.