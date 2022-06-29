https://arabic.sputniknews.com/20220629/أوكرانيا-تنتظر-استلام-90-شاحنة-للطرق-الوعرة-من-الاتحاد-الأوروبي-1064407946.html
أوكرانيا تنتظر استلام 90 شاحنة للطرق الوعرة من الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا تنتظر استلام 90 شاحنة للطرق الوعرة من الاتحاد الأوروبي
قالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني أولينا كوندراتيوك، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر 90 شاحنة لجميع التضاريس للجيش الأوكراني في إطار مرفق السلام... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:10+0000
2022-06-29T12:10+0000
2022-06-29T12:10+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضافت كوندراتيوك على "تلغرام": "بدأ الاتحاد الأوروبي في تسليم أكثر من 90 شاحنة للطرق الوعرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية في إطار مرفق السلام الأوروبي. وتم توفير الشاحنات لدعم الوحدات الطبية والهندسية واللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت إن هذه المعدات جزء من حزمة مساعدات قيمتها 31 مليون يورو (32.6 مليون دولار) تم تبنيها في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تنتظر استلام 90 شاحنة للطرق الوعرة من الاتحاد الأوروبي
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قالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني أولينا كوندراتيوك، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر 90 شاحنة لجميع التضاريس للجيش الأوكراني في إطار مرفق السلام الأوروبي.
وأضافت كوندراتيوك على "تلغرام": "بدأ الاتحاد الأوروبي في تسليم أكثر من 90 شاحنة للطرق الوعرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية في إطار مرفق السلام الأوروبي. وتم توفير الشاحنات لدعم الوحدات الطبية والهندسية واللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت إن هذه المعدات جزء من حزمة مساعدات قيمتها 31 مليون يورو (32.6 مليون دولار) تم تبنيها في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.