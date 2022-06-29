https://arabic.sputniknews.com/20220629/إسبانيا-تقدم-ضمانات-للجزائر-بشأن-عدم-ضخ-غازها-نحو-المغرب-1064416196.html

إسبانيا تقدم ضمانات للجزائر بشأن عدم ضخ غازها نحو المغرب

إسبانيا تقدم ضمانات للجزائر بشأن عدم ضخ غازها نحو المغرب

قدمت السلطات الإسبانية ضمانات للجزائر بشأن عدم ضخ غازها إلى المغرب عبر الخط القديم الرابط بين الجزائر ومدريد عبر الأراضي المغربية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T13:29+0000

2022-06-29T13:29+0000

2022-06-29T13:29+0000

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ووفقا لوكالة "أوروبا برس" الإسبانية، فإن المتحدث باسم شركة "ايناغاز" الإسبانية، أكد أنه لن يتم ضخ أي كمية من الغاز الجزائري نحو المغرب.وأظهرت بيانات من مشغل شبكة الغاز الإسبانية "إيناغاز"، أن الغاز الطبيعي بدأ يتدفق من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط أنابيب متوقف منذ العام الماضي بعد أن قطعت الجزائر ضخ الغاز عن المغرب بسبب الحملة العدائية ضدها من قبل نظام المملكة.وفي شهر مايو/أيار 2022، أكد سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية استعداد السلطات الجزائرية لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا، إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين.وأضاف السفير يقول: "إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها. لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها".وتابع: "لقد غيّر رئيس الحكومة الإسبانية الموقف التقليدي لإسبانيا (بشأن الصحراء الغربية)، لا نعرف لماذا ولكن يمكننا تخيل ذلك. أريد أن أقول إنه ليس لدينا مشاكل مع الشعب الإسباني".

https://arabic.sputniknews.com/20220620/بعد-أزمتها-مع-الجزائر-إسبانيا-تبحث-عن-أسواق-بديلة-في-دول-عربية-منها-مصر-1063913596.html

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