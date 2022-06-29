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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/إسرائيلي-يتحدث-عن-الفرق-بين-المرتزقة-والجنود-الأوكرانيين-1064402149.html
إسرائيلي يتحدث عن الفرق بين المرتزقة والجنود الأوكرانيين
إسرائيلي يتحدث عن الفرق بين المرتزقة والجنود الأوكرانيين
قال فلاديمير كوزلوفسكي، ضابط المخابرات الأسير في الكتيبة الخامسة من اللواء الرابع والعشرين للجيش الأوكراني، أن المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني يشعرون بأنهم... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T10:21+0000
2022-06-29T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
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وقال كوزلوفسكي أثناء الاستجواب، "المرتزقة يتلقون رواتب أعلى وذخيرة أفضل. ويعاملون بشكل أفضل ولديهم طعام منفصل. كل شيء أفضل معهم. مقارنة بهم، نحن بلا مأوى. وهم مثل نوع من الأرستقراطيين. لقد جئنا إلى هنا للعب من أجل المال".كوزلوفسكي هو مزدوج الجنسية (أوكرانيا وإسرائيل)، لكن تم تجنيده في الجيش الأوكراني. سافرت زوجته وطفله إلى الخارج، وانتهى الأمر بكوزلوفسكي في اللواء 24 الآلية المستقل، حيث عمل كمشغل للاستطلاع والهاتف، ثم تم القبض عليه من قبل القوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية في قرية ميرنايا دولينا بالقرب من ليسيتشانسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الرباط-ترسل-طلبا-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-أجل-التواصل-مع-المرتزق-المغربي-1064303806.html
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أخبار أوكرانيا, مرتزقة

إسرائيلي يتحدث عن الفرق بين المرتزقة والجنود الأوكرانيين

10:21 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى يقفون في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى يقفون في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال فلاديمير كوزلوفسكي، ضابط المخابرات الأسير في الكتيبة الخامسة من اللواء الرابع والعشرين للجيش الأوكراني، أن المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني يشعرون بأنهم "أرستقراطيين".
وقال كوزلوفسكي أثناء الاستجواب، "المرتزقة يتلقون رواتب أعلى وذخيرة أفضل. ويعاملون بشكل أفضل ولديهم طعام منفصل. كل شيء أفضل معهم. مقارنة بهم، نحن بلا مأوى. وهم مثل نوع من الأرستقراطيين. لقد جئنا إلى هنا للعب من أجل المال".
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية دونيتسك الشعبية توافق على طلب مغربي للتواصل مع مرتزق مدان على أراضيها
27 يونيو, 13:56 GMT
كوزلوفسكي هو مزدوج الجنسية (أوكرانيا وإسرائيل)، لكن تم تجنيده في الجيش الأوكراني. سافرت زوجته وطفله إلى الخارج، وانتهى الأمر بكوزلوفسكي في اللواء 24 الآلية المستقل، حيث عمل كمشغل للاستطلاع والهاتف، ثم تم القبض عليه من قبل القوات الشعبية التابعة لـجمهورية لوغانسك الشعبية في قرية ميرنايا دولينا بالقرب من ليسيتشانسك.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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