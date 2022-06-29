https://arabic.sputniknews.com/20220629/إسرائيل-تأجيل-التصويت-على-حل-الكنيست-حتى-صباح-الخميس-1064432634.html
إسرائيل... تأجيل التصويت على حل الكنيست حتى صباح الخميس
إسرائيل... تأجيل التصويت على حل الكنيست حتى صباح الخميس
تقرر تأجيل حل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حتى صباح يوم غد الخميس، رغم الحديث عن تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة بإتمام العملية مساء اليوم الأربعاء. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T20:15+0000
2022-06-29T20:15+0000
2022-06-29T20:15+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بمجرد التصويت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون حل الكنيست، سيصبح وزير الخارجية يائير لابيد رئيسا مؤقتا للوزراء حتى موعد إجراء الانتخابات المبكرة.وصوت الكنيست في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على حل نفسه، لكن لتمرير القانون ينبغي التصويت عليه بثلاث قراءات.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت اعتزال الحياة السياسية وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.لكن بينيت ومع حل الكنيست سيصبح رئيسا مؤقتا للوزراء حتى تاريخ الانتخابات.وتشكل الائتلاف المتفكك في 13 يونيو/حزيران 2021 ويضم 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بما في ذلك حزب "القائمة الموحدة" العربي برئاسة منصور عباس.وكان من المقرر أن يتناوب لابيد وبينيت على رئاسة الوزراء على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/أيلول 2023.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل... تأجيل التصويت على حل الكنيست حتى صباح الخميس
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تقرر تأجيل حل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حتى صباح يوم غد الخميس، رغم الحديث عن تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة بإتمام العملية مساء اليوم الأربعاء.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، بمجرد التصويت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون حل الكنيست، سيصبح وزير الخارجية يائير لابيد رئيسا مؤقتا للوزراء حتى موعد إجراء الانتخابات المبكرة.
وصوت الكنيست
في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي بالقراءة الأولى على حل نفسه، لكن لتمرير القانون ينبغي التصويت عليه بثلاث قراءات.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت اعتزال الحياة السياسي
ة وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.
لكن بينيت ومع حل الكنيست سيصبح رئيسا مؤقتا للوزراء حتى تاريخ الانتخابات.
وتشكل الائتلاف المتفكك في 13 يونيو/حزيران 2021 ويضم 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بما في ذلك حزب "القائمة الموحدة" العربي برئاسة منصور عباس.
وكان من المقرر أن يتناوب لابيد وبينيت على رئاسة الوزراء على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/أيلول 2023.