https://arabic.sputniknews.com/20220629/إعلام-بينيت-يبلغ-أعضاء-كتلته-عزمه-عدم-الترشح-في-الانتخابات-المقبلة-1064428472.html
إعلام: بينيت يبلغ أعضاء كتلته عزمه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة
إعلام: بينيت يبلغ أعضاء كتلته عزمه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة
أفاد إعلام إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أبلغ أعضاء كتلته أنه لا يعتزم خوض الانتخابات المقبلة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:54+0000
2022-06-29T16:54+0000
2022-06-29T17:04+0000
العالم
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وكتبت قناة "كان" الرسمية تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "أبلغ بينيت أعضاء كتبته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا".وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت عدم خوض الانتخابات المقبلة. وقال بيان صادر عن المتحدث باسمه أنه أبلغ أعضاء حزبه "يمينا" في وقت سابق اليوم بهذا القرار.وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه بعد الانسحاب من الحياة السياسية، قرر نفتالي بينيت تسليم قيادة حزب "يمينا" لـ أيليت شاكيد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: بينيت يبلغ أعضاء كتلته عزمه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة
16:54 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 17:04 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد إعلام إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أبلغ أعضاء كتلته أنه لا يعتزم خوض الانتخابات المقبلة.
وكتبت قناة "كان" الرسمية تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "أبلغ بينيت أعضاء كتبته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا".
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت عدم خوض الانتخابات المقبلة. وقال بيان صادر عن المتحدث باسمه أنه أبلغ أعضاء حزبه "يمينا" في وقت سابق اليوم بهذا القرار.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه بعد الانسحاب من الحياة السياسية، قرر نفتالي بينيت تسليم قيادة حزب "يمينا" لـ أيليت شاكيد.