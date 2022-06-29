https://arabic.sputniknews.com/20220629/إيران-المشاورات-المستمرة-بين-طهران-والدوحة-تكرس-الاستقرار-في-المنطقة-1064390397.html

إيران: المشاورات المستمرة بين طهران والدوحة تكرس الاستقرار في المنطقة

إيران: المشاورات المستمرة بين طهران والدوحة تكرس الاستقرار في المنطقة

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أن "المشاورات المستمرة بين طهران والدوحة تكرس الاستقرار في المنطقة". 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T06:46+0000

2022-06-29T06:46+0000

2022-06-29T06:46+0000

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وأشار باقري كني، خلال لقائه أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطري ومحمد الخليفي مساعد وزير الخارجية في الشؤون الإقليمية، إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى قطر، وكذلك زيارة أمير قطر إلى طهران، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.ووصف هاتين الزيارتين بأنهما تشيران إلى توفر الإرادة السياسية العليا لقادة البلدين من أجل تنويع مجالات التعاون المشترك، معربا عن شكره لاستضافة قطر هذه الجولة من المفاوضات لإلغاء الحظر عن إيران.من جانبه، أشار الحمادي إلى المشتركات بين البلدين، مؤكدا العلاقات المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع الجوانب.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع خلال مفاوضات الدوحة ممكن إذا تحلت واشنطن بالجدية، وذلك بعد الإعلان عن استضافة قطر لجولة محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني، في كلمة أمام أعضاء السفارة الإيرانية في تركمنستان: "إذا ترافقت هذه المرحلة من المفاوضات مع جدية وإرادة الطرف الأمريكي والدول الأوروبية الثلاث فإننا سوف نصل إلى نتائج تضمن مصالح الجميع ونعود إلى اتفاق عام 2015".وأضاف أن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح طهران الوطنية، متابعا: "طلبنا من الطرف الآخر عبر المنسق الأوروبي أن ينتهج المسارات السياسية لكي نستطيع التوصل لاتفاق حول رفع العقوبات عن بلادنا".وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين الماضي، عقد "محادثات غير مباشرة" مع الجانب الإيراني في العاصمة القطرية، الأسبوع الجاري، لمناقشة العودة إلى الاتفاق الدولي يضع قيودا على برنامج طهران النووي ويرفع عنها في نفس الوقت العقوبات الاقتصادية.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/الخارجية-الأمريكية-تؤكد-عقد-محادثات-غير-مباشرة-مع-إيران-في-قطر-1064338692.html

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