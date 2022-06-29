https://arabic.sputniknews.com/20220629/إيران-تأمل-أن-تتجاوز-أمريكا-ميراث-ترامب-ليتسنى-الوصول-إلى-اتفاق-نووي-جيد-ومستدام-1064398661.html

إيران تأمل أن تتجاوز أمريكا ميراث ترامب ليتسنى الوصول إلى اتفاق نووي جيد ومستدام

إيران تأمل أن تتجاوز أمريكا ميراث ترامب ليتسنى الوصول إلى اتفاق نووي جيد ومستدام

أعربت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تطلعها إلى أن "تتجاوز الولايات المتحدة ميراث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كي يتسنى التوصل إلى اتفاق نووي جيد... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T09:33+0000

2022-06-29T09:33+0000

2022-06-29T09:33+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، عقب اجتماع لها: "نأمل أن تتجاوز أمريكا ميراث ترامب لنتمكن من الوصول إلى اتفاق جيد ومستدام"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف جهرمي، أن "المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي تستضيفها قطر تأتي استكمالا لمساعي إيران لرفع العقوبات المفروضة عليها والحصول على امتيازات اقتصادية"، موضحا أن "المحادثات تجري كما في السابق برعاية منسق الاتحاد الأوروبي".وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع خلال مفاوضات الدوحة ممكن إذا تحلت واشنطن بالجدية، وذلك بعد الإعلان عن استضافة قطر لجولة محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي.وقال وزير الخارجية الإيراني، في كلمة أمام أعضاء السفارة الإيرانية في تركمنستان: "إذا ترافقت هذه المرحلة من المفاوضات مع جدية وإرادة الطرف الأمريكي والدول الأوروبية الثلاث فإننا سوف نصل إلى نتائج تضمن مصالح الجميع ونعود إلى اتفاق عام 2015".وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عقد "محادثات غير مباشرة" مع الجانب الإيراني في العاصمة القطرية، الأسبوع الجاري، لمناقشة العودة إلى الاتفاق الدولي يضع قيودا على برنامج طهران النووي ويرفع عنها في نفس الوقت العقوبات الاقتصادية.وقالت قطر إنها تأمل أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تستضيفها، للمساهمة في إعادة إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي، مبدية استعدادها التام لتهيئة المناخ المساعد للأطراف على إجراء حوار ناجح.

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني