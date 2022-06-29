https://arabic.sputniknews.com/20220629/ارتفاع-تكاليف-الطاقة-في-ألمانيا-بنسبة-38-رغم-تباطؤ-معدل-التضخم-1064416845.html

ارتفاع تكاليف الطاقة في ألمانيا بنسبة 38% رغم تباطؤ معدل التضخم

ارتفاع تكاليف الطاقة في ألمانيا بنسبة 38% رغم تباطؤ معدل التضخم

أظهرت البيانات الرسمية المنشورة، اليوم الأربعاء، أن التضخم الألماني تباطأ بشكل طفيف في يونيو/ حزيران، رغم أن أسعار الطاقة سجلت زيادة ضخمة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T13:38+0000

2022-06-29T13:38+0000

2022-06-29T13:38+0000

اقتصاد

أخبار ألمانيا

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بلغ معدل التضخم 7.6% هذا الشهر، وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، ولا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ولكنه أقل من 7.9% المسجل في مايو/ أيار، والذي كان أعلى مستوى على الإطلاق.ظلت أسعار المستهلك في ألمانيا في ارتفاع مستمر تقريبا لمدة 18 شهرا. تم إذكاء التضخم في البداية بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي، ثم بسبب الأزمة في أوكرانيا.ارتفعت تكاليف الطاقة على أساس سنوي بنسبة 38% في يونيو، وفقا لمكتب الإحصاء، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 12.7% في نفس الإطار الزمني.

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