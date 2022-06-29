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https://arabic.sputniknews.com/20220629/ارتفاع-تكاليف-الطاقة-في-ألمانيا-بنسبة-38-رغم-تباطؤ-معدل-التضخم-1064416845.html
ارتفاع تكاليف الطاقة في ألمانيا بنسبة 38% رغم تباطؤ معدل التضخم
ارتفاع تكاليف الطاقة في ألمانيا بنسبة 38% رغم تباطؤ معدل التضخم
أظهرت البيانات الرسمية المنشورة، اليوم الأربعاء، أن التضخم الألماني تباطأ بشكل طفيف في يونيو/ حزيران، رغم أن أسعار الطاقة سجلت زيادة ضخمة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:38+0000
2022-06-29T13:38+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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بلغ معدل التضخم 7.6% هذا الشهر، وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، ولا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ولكنه أقل من 7.9% المسجل في مايو/ أيار، والذي كان أعلى مستوى على الإطلاق.ظلت أسعار المستهلك في ألمانيا في ارتفاع مستمر تقريبا لمدة 18 شهرا. تم إذكاء التضخم في البداية بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي، ثم بسبب الأزمة في أوكرانيا.ارتفعت تكاليف الطاقة على أساس سنوي بنسبة 38% في يونيو، وفقا لمكتب الإحصاء، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 12.7% في نفس الإطار الزمني.
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اقتصاد, أخبار ألمانيا

ارتفاع تكاليف الطاقة في ألمانيا بنسبة 38% رغم تباطؤ معدل التضخم

13:38 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Martin Meissnerمدينة أوبرهاوزن تستعد لاستقبال عيد الميلاد، ألمانيا 12 نوقمبر 2021
مدينة أوبرهاوزن تستعد لاستقبال عيد الميلاد، ألمانيا 12 نوقمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Martin Meissner
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أظهرت البيانات الرسمية المنشورة، اليوم الأربعاء، أن التضخم الألماني تباطأ بشكل طفيف في يونيو/ حزيران، رغم أن أسعار الطاقة سجلت زيادة ضخمة.
بلغ معدل التضخم 7.6% هذا الشهر، وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، ولا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ولكنه أقل من 7.9% المسجل في مايو/ أيار، والذي كان أعلى مستوى على الإطلاق.
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أمس, 21:40 GMT
ظلت أسعار المستهلك في ألمانيا في ارتفاع مستمر تقريبا لمدة 18 شهرا. تم إذكاء التضخم في البداية بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي، ثم بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ارتفعت تكاليف الطاقة على أساس سنوي بنسبة 38% في يونيو، وفقا لمكتب الإحصاء، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 12.7% في نفس الإطار الزمني.
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