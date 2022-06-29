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الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تدعو لحذف "تيك توك" من متاجر "آبل" و"غوغل"
الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تدعو لحذف "تيك توك" من متاجر "آبل" و"غوغل"
دعا المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، كلا من Apple وGoogle إلى إزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب جمع البيانات السرية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T06:57+0000
2022-06-29T06:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع
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ونشر كار تغريدة جاء فيها: "لقد طلبت من Apple وGoogle إزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب ممارساته السرية في جمع البيانات".وقال إن التطبيق يجمع مجموعة من البيانات الحساسة التي تظهر تقارير جديدة أنها متاحة في بكين، قائلا: إنه يجمع محفوظات البحث والتصفح وأنماط ضغطات المفاتيح والمعرفات البيومترية ومسودات الرسائل والبيانات الوصفية، ويجمع النصوص والصور ومقاطع الفيديو المخزنة في حافظة الجهاز. ويستشهد كار أيضًا بتقرير من BuzzFeed News يقول إن تسجيلات موظفي TikTok تشير إلى أن المهندسين في الصين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الأمريكية بين سبتمبر 2021 ويناير 2022.يذكر أن "تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، مملوك لشركة ByteDance الصينية. تم إطلاقه في عام 2018، وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.
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الولايات المتحدة الأمريكية, مجتمع

الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تدعو لحذف "تيك توك" من متاجر "آبل" و"غوغل"

06:57 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENتطبيق "تيك توك"
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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دعا المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، كلا من Apple وGoogle إلى إزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب جمع البيانات السرية.
ونشر كار تغريدة جاء فيها: "لقد طلبت من Apple وGoogle إزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب ممارساته السرية في جمع البيانات".

ووصف كار تطبيق "تيك توك" قائلا إنه ليس مجرد تطبيق فيديو آخر، "إنه صوف خروف".

وقال إن التطبيق يجمع مجموعة من البيانات الحساسة التي تظهر تقارير جديدة أنها متاحة في بكين، قائلا:
إنه يجمع محفوظات البحث والتصفح وأنماط ضغطات المفاتيح والمعرفات البيومترية ومسودات الرسائل والبيانات الوصفية، ويجمع النصوص والصور ومقاطع الفيديو المخزنة في حافظة الجهاز.
ويستشهد كار أيضًا بتقرير من BuzzFeed News يقول إن تسجيلات موظفي TikTok تشير إلى أن المهندسين في الصين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الأمريكية بين سبتمبر 2021 ويناير 2022.
يذكر أن "تيك توك" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، مملوك لشركة ByteDance الصينية. تم إطلاقه في عام 2018، وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.
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