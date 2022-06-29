https://arabic.sputniknews.com/20220629/البحرين-ومصر-تؤكدان-دعمهما-لجهود-منع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي--1064410480.html
البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي
البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي
ذكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الجانبين البحريني والمصري بحثا "التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، وأكدا ضرورة التزام طهران... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:07+0000
2022-06-29T13:07+0000
2022-06-29T13:07+0000
العالم العربي
مصر
البحرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/05/1047410454_0:97:2985:1776_1920x0_80_0_0_685ef6304ea7e369fe594b9075da89d8.jpg
وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة البحرينية المنامة: "بحث الجانبان التدخلات الإيرانية، وأكدا على ضرورة التزام إيران بحسن الجوار وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار... وأكدا أيضًا على الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".ومن جانبه، قال شكري إن "المباحثات ركزت على سبل مكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
مصر
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/05/1047410454_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_6f5db0c9c2adf0736ad3363df4c2cbbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, البحرين
البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي
تابعنا عبر
ذكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الجانبين البحريني والمصري بحثا "التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، وأكدا ضرورة التزام طهران بسياسة حسن الجوار.
وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة البحرينية المنامة: "بحث الجانبان التدخلات الإيرانية، وأكدا على ضرورة التزام إيران بحسن الجوار وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار... وأكدا أيضًا على الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".
ومن جانبه، قال شكري إن "المباحثات ركزت على سبل مكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".