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https://arabic.sputniknews.com/20220629/البحرين-ومصر-تؤكدان-دعمهما-لجهود-منع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي--1064410480.html
البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي
البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي
ذكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الجانبين البحريني والمصري بحثا "التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، وأكدا ضرورة التزام طهران... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:07+0000
2022-06-29T13:07+0000
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وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة البحرينية المنامة: "بحث الجانبان التدخلات الإيرانية، وأكدا على ضرورة التزام إيران بحسن الجوار وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار... وأكدا أيضًا على الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".ومن جانبه، قال شكري إن "المباحثات ركزت على سبل مكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
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العالم العربي, مصر, البحرين

البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

13:07 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / MAZEN MAHDIوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني
وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / MAZEN MAHDI
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ذكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الجانبين البحريني والمصري بحثا "التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، وأكدا ضرورة التزام طهران بسياسة حسن الجوار.
وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة البحرينية المنامة: "بحث الجانبان التدخلات الإيرانية، وأكدا على ضرورة التزام إيران بحسن الجوار وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار... وأكدا أيضًا على الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

ومن جانبه، قال شكري إن "المباحثات ركزت على سبل مكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
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