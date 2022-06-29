https://arabic.sputniknews.com/20220629/البرهان-نتطلع-لرؤية-حكومة-منتخبة-وهذا-لن-يتحقق-بالتظاهر-1064434411.html
البرهان: نتطلع لرؤية حكومة منتخبة وهذا لن يتحقق بالتظاهر
البرهان: نتطلع لرؤية حكومة منتخبة وهذا لن يتحقق بالتظاهر
عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عن تطلع القوات المسلحة لتشكيل حكومة وطنية منتخبة، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق "بدعوات... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T20:05+0000
2022-06-29T20:05+0000
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أخبار السودان اليوم
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جاء تصريحات البرهان خلال كلمة أدلى بها أمام القوات السودانية الخاصة في العاصمة الخرطوم، بحسب بيان نشره مكتب السيادة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".وقال رئيس مجلس السيادة إن القوات المسلحة تتطلع "إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/البرهان-نحرص-على-علاقات-سوية-متزنة-مع-إثيوبيا-1064383127.html
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أخبار السودان اليوم
البرهان: نتطلع لرؤية حكومة منتخبة وهذا لن يتحقق بالتظاهر
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عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عن تطلع القوات المسلحة لتشكيل حكومة وطنية منتخبة، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق "بدعوات التظاهر والتخريب".
جاء تصريحات البرهان خلال كلمة أدلى بها أمام القوات السودانية الخاصة في العاصمة الخرطوم، بحسب بيان نشره مكتب السيادة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".
وقال رئيس مجلس السيادة
إن القوات المسلحة تتطلع "إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد".
وتابع البرهان: "الطريق الوحيد لذلك إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة
في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.