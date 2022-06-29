https://arabic.sputniknews.com/20220629/التضخم-في-إسبانيا-يسجل-أعلى-مستوى-منذ-عام-1985-عند-102-1064422240.html

التضخم في إسبانيا يسجل أعلى مستوى منذ عام 1985 عند 10.2%

التضخم في إسبانيا يسجل أعلى مستوى منذ عام 1985 عند 10.2%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في إسبانيا قفز إلى أعلى مستوى له منذ عام 1985، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T15:05+0000

2022-06-29T15:05+0000

2022-06-29T15:05+0000

اقتصاد

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زاد معدل التضخم في جميع أنحاء العالم مع خروج الاقتصادات من جائحة "كوفيد"، فيما ينظر بعض المحللين إلى الأزمة في أوكرانيا باعتبارها سببا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.وارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بشكل حاد بلغت نسبته 10.2% في يونيو/ حزيران على أساس سنوي، بزيادة من 8.7% عن الشهر السابق، بحسب وكالة "فرانس برس".كان هذا أعلى مستوى للمعدل منذ أبريل/ نيسان عام 1985، ويتزامن مع بدء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لتخفيف التكاليف المرتفعة على الأسر.في الأسبوع الماضي، خفضت إسبانيا معدل ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء بمقدار النصف إلى 5% لحماية المستهلكين من التضخم، بعد خفضها من 21% إلى 10% في العام الماضي.في مارس/ آذار، كشفت الحكومة النقاب عن حزمة من الإجراءات المالية لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار والتي تشمل 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) في شكل مساعدة مباشرة للشركات والأسر.

https://arabic.sputniknews.com/20220629/ارتفاع-تكاليف-الطاقة-في-ألمانيا-بنسبة-38-رغم-تباطؤ-معدل-التضخم-1064416845.html

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اقتصاد