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الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع الأطفال نهائيا من دخول الأهرامات
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع الأطفال نهائيا من دخول الأهرامات
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيًا لمنطقة الأهرامات بالجيزة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:26+0000
2022-06-29T15:26+0000
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وأكدت الحكومة بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.وقالت الوزارة إنه "يُسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، بهدف حمايتهم في المقام الأول، مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أي سلوكيات خاطئة".وأشارت الوزارة إلى أنه يُطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم.
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الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع الأطفال نهائيا من دخول الأهرامات

15:26 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / Ahmed Hasanمعرض "الأبد هو الآن" على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021.
معرض الأبد هو الآن على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / Ahmed Hasan
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيًا لمنطقة الأهرامات بالجيزة.
وأكدت الحكومة بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.
سياح يقفون بالقرب من تركيب فني بعنوان بطرخ للفنان المصري معتز نصر، في معرض الأبد هو الآن على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
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وقالت الوزارة إنه "يُسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، بهدف حمايتهم في المقام الأول، مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أي سلوكيات خاطئة".
وأشارت الوزارة إلى أنه يُطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم.
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