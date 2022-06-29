https://arabic.sputniknews.com/20220629/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-منع-الأطفال-نهائيا-من-دخول-الأهرامات-1064423162.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع الأطفال نهائيا من دخول الأهرامات
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع الأطفال نهائيا من دخول الأهرامات
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيًا لمنطقة الأهرامات بالجيزة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:26+0000
2022-06-29T15:26+0000
2022-06-29T15:26+0000
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وأكدت الحكومة بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.وقالت الوزارة إنه "يُسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، بهدف حمايتهم في المقام الأول، مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أي سلوكيات خاطئة".وأشارت الوزارة إلى أنه يُطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم.
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مصر, أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع الأطفال نهائيا من دخول الأهرامات
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيًا لمنطقة الأهرامات بالجيزة.
وأكدت الحكومة
بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وقالت الوزارة إنه "يُسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات
، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، بهدف حمايتهم في المقام الأول، مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أي سلوكيات خاطئة".
وأشارت الوزارة إلى أنه يُطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم.