https://arabic.sputniknews.com/20220629/الحوثي-يدعو-إلى-تشكيل-قوة-ضاربة-لمواجهة-التحالف-العربي-1064424969.html

الحوثي يدعو إلى تشكيل قوة ضاربة لمواجهة التحالف العربي

الحوثي يدعو إلى تشكيل قوة ضاربة لمواجهة التحالف العربي

دعا زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، إلى الاستعداد وبناء قوة ضاربة لمواجهة أية هجمات للتحالف العربي بقيادة السعودية،... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T16:12+0000

2022-06-29T16:12+0000

2022-06-29T16:12+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. وقال الحوثي، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، خلال لقائه عبر "الاتصال المرئي، قبائل من محافظة حجة "شمال غربي اليمن": "في الجانب العسكري حققنا نتائج كبيرة أولها منع العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) من احتلال البلد بأكمله".وتابع: "وصلنا إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لا تمتلكه كثير من الدول العربية، نصنع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تصل إلى أي نقطة في بلدان تحالف العدوان على مستوى الدول المجاورة".وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" أن إنتاج الصواريخ المتنوعة مستمر ومتحسن ومتطور وهو يوما بعد يوم أكثر دقة وأقوى تدميرا وفتكا وأكثر تطورا، مضيفا: "رغم استخدام المنظومات الأمريكية المتطورة وباهظة التكاليف فشل الأعداء في التصدي لصواريخنا".وشن الحوثي، هجوما على الولايات المتحدة، معتبرا أن الأزمة الأوكرانية نتاج لسياساتها، بالقول: "السياسات الأمريكية ومن ورائها اللوبي اليهودي تنتج أزمات كبيرة في مختلف بلدان العالم وتمتد في العالم الإسلامي".وأردف: "أمريكا اتجهت لتفتح أبوابا جديدة من الصراعات والأزمات مع الروس والصين".وفي الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/ آب المقبل.وتتضمن الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن السماح بتسيير رحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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العالم العربي, الحرب على اليمن