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الخارجية الإيرانية: محادثات الدوحة تجري في جو احترافي وجاد
الخارجية الإيرانية: محادثات الدوحة تجري في جو احترافي وجاد
نفت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة حول انتهاء جولة المحادثات حول الاتفاق النووي التي عقدت بين إيران وواشنطن بشكل غير مباشر بوساطة... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:05+0000
2022-06-29T13:26+0000
إيران
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان: "المحادثات في الدوحة التي استمرت يومين لم تنته بعد، وسيعقد اجتماع آخر هذا المساء بين كبير مفاوضي إيران وإنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات".وأضاف كنعاني أنه " كان مقررا من الأساس أن تستمر المحادثات في الدوحة على مدى يومين فقط، وخلال مشاورات الأمس واليوم تبادل الطرفان وجهات النظر والاقتراحات حول القضايا المتبقية".وشدد كنعاني أن "محادثات الدوحة تجري في جو احترافي وجاد".
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إيران, أخبار إيران

الخارجية الإيرانية: محادثات الدوحة تجري في جو احترافي وجاد

13:05 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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نفت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة حول انتهاء جولة المحادثات حول الاتفاق النووي التي عقدت بين إيران وواشنطن بشكل غير مباشر بوساطة أوروبية في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، مؤكدة أن المحادثات تجري في جو احترافي وجاد.
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان: "المحادثات في الدوحة التي استمرت يومين لم تنته بعد، وسيعقد اجتماع آخر هذا المساء بين كبير مفاوضي إيران وإنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات".
وأضاف كنعاني أنه " كان مقررا من الأساس أن تستمر المحادثات في الدوحة على مدى يومين فقط، وخلال مشاورات الأمس واليوم تبادل الطرفان وجهات النظر والاقتراحات حول القضايا المتبقية".
وشدد كنعاني أن "محادثات الدوحة تجري في جو احترافي وجاد".
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