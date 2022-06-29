https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية-تتحدث-عن-جدول-أعمال-لافروف-في-الفترة-القادمة-1064399123.html
الخارجية الروسية تتحدث عن جدول أعمال لافروف في الفترة القادمة
الخارجية الروسية تتحدث عن جدول أعمال لافروف في الفترة القادمة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء، إن "الاتصالات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزملائه من الصين والمكسيك والبرازيل... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:34+0000
2022-06-29T09:34+0000
2022-06-29T09:34+0000
روسيا
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وأضافت زاخاروفا قائلة: "هناك جدول حافل بالاجتماعات الثنائية لسيرغي لافروف في المستقبل. وعلى هامش مجلس وزراء الخارجية في إندونيسيا، تجري اتصالات بين رئيس قسم السياسة الخارجية الروسية وزملائه من عدد من الدول، ولا سيما الصين، المكسيك. كما يجري تطوير اتصالات أخرى بنشاط، ربما جنوب إفريقيا والبرازيل، بالإضافة إلى المشاورات مع قيادة المنظمات الدولية المدعوة".كما وتحدثت زارخاروفا عن زيارة لافروف إلى بيلاروسيا حيث سيلتقي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، قائلة:في الفترة من 29 يونيو/ حزيران إلى 1 يوليو / تموز، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مينسك. واسمحوا لي أن أذكركم هذا العام بأن زيارة الوزير الروسي إلى جمهورية بيلاروسيا متزامنة مع الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ومن المقرر عقد لقاء مع رئيس جمهورية بيلاروسيا، وكذلك مفاوضات مع نظيره البيلاروسي".وأوضحت أن المفاوضين سيناقشون قضايا التعاون الثنائي في السياسة الخارجية، بالإضافة إلى بناء النقابات ومشكلة دولية ملحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تتحدث عن جدول أعمال لافروف في الفترة القادمة
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء، إن "الاتصالات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزملائه من الصين والمكسيك والبرازيل ودول أخرى، تجري على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي يومي 7 و 8 يوليو".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "هناك جدول حافل بالاجتماعات الثنائية لسيرغي لافروف في المستقبل. وعلى هامش مجلس وزراء الخارجية في إندونيسيا، تجري اتصالات بين رئيس قسم السياسة الخارجية الروسية وزملائه من عدد من الدول، ولا سيما الصين، المكسيك. كما يجري تطوير اتصالات أخرى بنشاط، ربما جنوب إفريقيا والبرازيل، بالإضافة إلى المشاورات مع قيادة المنظمات الدولية المدعوة".
كما وتحدثت زارخاروفا عن زيارة لافروف
إلى بيلاروسيا حيث سيلتقي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، قائلة:
في الفترة من 29 يونيو/ حزيران إلى 1 يوليو / تموز، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مينسك. واسمحوا لي أن أذكركم هذا العام بأن زيارة الوزير الروسي إلى جمهورية بيلاروسيا متزامنة مع الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ومن المقرر عقد لقاء مع رئيس جمهورية بيلاروسيا، وكذلك مفاوضات مع نظيره البيلاروسي".
وأوضحت أن المفاوضين سيناقشون قضايا التعاون الثنائي في السياسة الخارجية، بالإضافة إلى بناء النقابات ومشكلة دولية ملحة.