https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية-حول-موعد-بدء-تصدير-الحبوب-الكرة-حاليا-في-ملعب-أوكرانيا-1064391723.html
الخارجية الروسية حول موعد بدء تصدير الحبوب: الكرة حاليا في ملعب أوكرانيا
الخارجية الروسية حول موعد بدء تصدير الحبوب: الكرة حاليا في ملعب أوكرانيا
علق مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، حول موعد بدء تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:33+0000
2022-06-29T07:33+0000
2022-06-29T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال بولشوك لوكالة سبوتنيك، رداً على سؤال بشأن توقيت بدء آلية العمل هذه: "ستبدأ العمل عندما يتم التوصل إلى اتفاقيات ذات صلة"؛ "الكرة الآن في ملعب أوكرانيا".كما أكد أنه يجب تفتيش سفن تصدير الحبوب من أوكرانيا للتأكد من أنه لا توجد منتجات عسكرية على متنها. وقال: "قلنا مرات عديدة أننا مستعدون لضمان سلامة المرور إلى المياه الإقليمية الأوكرانية والعودة إلى مضيق البوسفور للسفن التجارية التي تنوي القدوم إلى أوكرانيا لتصدير الحبوب". وخلص الدبلوماسي إلى أنه "بالطبع، مع مراعاة فحصها وعدم وجود منتجات عسكرية، وكذلك منع مرافقتها بواسطة سفن حربية وطائرات وطائرات مسيرة أجنبية".هذا وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة القائمة في أوكرانيا، التي تعتبر من أهم موردي القمح في العالم.وحذرت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، من حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب نقص صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية، على خلفية العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن هناك؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
الخارجية الروسية حول موعد بدء تصدير الحبوب: الكرة حاليا في ملعب أوكرانيا
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علق مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، حول موعد بدء تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها كييف، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، بأن الكرة حالياً في ملعب أوكرانيا.
وقال بولشوك لوكالة سبوتنيك، رداً على سؤال بشأن توقيت بدء آلية العمل هذه: "ستبدأ العمل عندما يتم التوصل إلى اتفاقيات ذات صلة"؛ "الكرة الآن في ملعب أوكرانيا".
وأكد بولشوك أن "روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية "تعلن يومياً إحداثيات الممرات الآمنة لخروج السفن من أوديسا وموانئ أوكرانيا الأخرى على البحر الأسود، وكذلك في بحر آزوف".
كما أكد أنه يجب تفتيش سفن تصدير الحبوب من أوكرانيا للتأكد من أنه لا توجد منتجات عسكرية على متنها. وقال: "قلنا مرات عديدة أننا مستعدون لضمان سلامة المرور إلى المياه الإقليمية الأوكرانية والعودة إلى مضيق البوسفور للسفن التجارية التي تنوي القدوم إلى أوكرانيا لتصدير الحبوب".
وخلص الدبلوماسي إلى أنه "بالطبع، مع مراعاة فحصها وعدم وجود منتجات عسكرية، وكذلك منع مرافقتها بواسطة سفن حربية وطائرات وطائرات مسيرة أجنبية".
هذا وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة القائمة في أوكرانيا، التي تعتبر من أهم موردي القمح في العالم.
وحذرت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، من حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب نقص صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية، على خلفية العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا.
وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن هناك؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو.