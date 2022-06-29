https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية-سنرد-على-قرار-كييف-إدخال-نظام-التأشيرة-مع-موسكو-وفق-مصالحنا-الوطنية-1064386217.html
الخارجية الروسية: سنرد على قرار كييف إدخال نظام التأشيرة مع موسكو وفق مصالحنا الوطنية
الخارجية الروسية: سنرد على قرار كييف إدخال نظام التأشيرة مع موسكو وفق مصالحنا الوطنية
أكد مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد على قرار أوكرانيا فرض نظام تأشيرة الدخول على مواطني... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T04:53+0000
2022-06-29T04:53+0000
2022-06-29T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بولشوك لوكالة "سبوتنيك": "سندرس الوضع المتعلق بالخطوة الجديدة التي اتخذتها كييف وعواقبها على مواطنينا وسنتخذ تدابير الاستجابة وفق المصالح الوطنية لروسيا ، فضلا عن مراعاة الجانب الإنساني..".وأشار بولشوك إلى أن موسكو تلقت مؤخرًا نسخة إلكترونية من المذكرة الأوكرانية بهذا الصدد (فرض نظام تأشيرة الدخول)، والتي تفضي" اعتبارًا من 1 يوليو 2022 إنهاء العمل باتفاقيتين، الأولى تعود لعام 1997 بشأن السفر بدون تأشيرة للمواطنين والثانية لعام 2011 بشأن تنقل سكان المناطق الحدودية ".وأوضح بولشوك أن أوكرانيا شددت على مدى السنوات الثماني الماضية بشكل منهجي شروط دخول الروس لأراضيها (..).وأضاف أن "روسيا على الرغم من هذه الإجراءات تحترم دائمًا الاتفاقيات المتعلقة بالسفر بدون تأشيرة والتنقل عبر المناطق الحدودية وتواصل القيام بذلك".وأعلن فولوديمير زيلينسكي، بوقت سابق، أن أوكرانيا ستطبق نظاما يفرض على الروس الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: سنرد على قرار كييف إدخال نظام التأشيرة مع موسكو وفق مصالحنا الوطنية
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أكد مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد على قرار أوكرانيا فرض نظام تأشيرة الدخول على مواطني الاتحاد الروسي لأراضيها وفق المصالحة الوطنية والجانب الإنساني.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بولشوك لوكالة "سبوتنيك": "سندرس الوضع المتعلق بالخطوة الجديدة التي اتخذتها كييف وعواقبها على مواطنينا وسنتخذ تدابير الاستجابة وفق المصالح الوطنية لروسيا ، فضلا عن مراعاة الجانب الإنساني..".
وأشار بولشوك إلى أن موسكو تلقت مؤخرًا نسخة إلكترونية من المذكرة الأوكرانية بهذا الصدد (فرض نظام تأشيرة الدخول)، والتي تفضي" اعتبارًا من 1 يوليو 2022 إنهاء العمل باتفاقيتين، الأولى تعود لعام 1997 بشأن السفر بدون تأشيرة للمواطنين والثانية لعام 2011 بشأن تنقل سكان المناطق الحدودية ".
وأوضح بولشوك أن أوكرانيا شددت على مدى السنوات الثماني الماضية بشكل منهجي شروط دخول الروس لأراضيها (..).
وأضاف أن "روسيا على الرغم من هذه الإجراءات تحترم دائمًا الاتفاقيات المتعلقة بالسفر بدون تأشيرة والتنقل عبر المناطق الحدودية وتواصل القيام بذلك".
وأعلن فولوديمير زيلينسكي، بوقت سابق، أن أوكرانيا ستطبق نظاما يفرض على الروس الحصول على تأشيرة دخول
لأراضيها.