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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية-موسكو-مهتمة-بتحرير-دونباس-بأسرع-ما-يمكن-1064385738.html
الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
أعلن مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن.الخارجية الروسية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T01:51+0000
2022-06-29T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بولشوك لوكالة "سبوتنيك": "كما هو الحال لسكان دونباس، نحن مهتمون بتحرير المنطقة بأسرع ما يمكن".وأوضح بولشوك أن العملية الخاصة في دونباس تستهدف هذا الأمر والتي تسير حسب الخطة.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنَّ كل أهداف العملية العسكرية الخاصة في دونباس "ستحقق بالتأكيد".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن

01:51 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 02:15 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن.الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
موسكو - سبوتنيك. وقال بولشوك لوكالة "سبوتنيك": "كما هو الحال لسكان دونباس، نحن مهتمون بتحرير المنطقة بأسرع ما يمكن".
وأوضح بولشوك أن العملية الخاصة في دونباس تستهدف هذا الأمر والتي تسير حسب الخطة.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنَّ كل أهداف العملية العسكرية الخاصة في دونباس "ستحقق بالتأكيد".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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