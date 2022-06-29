https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية-موسكو-مهتمة-بتحرير-دونباس-بأسرع-ما-يمكن-1064385738.html
الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
أعلن مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن.الخارجية الروسية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T01:51+0000
2022-06-29T01:51+0000
2022-06-29T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بولشوك لوكالة "سبوتنيك": "كما هو الحال لسكان دونباس، نحن مهتمون بتحرير المنطقة بأسرع ما يمكن".وأوضح بولشوك أن العملية الخاصة في دونباس تستهدف هذا الأمر والتي تسير حسب الخطة.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنَّ كل أهداف العملية العسكرية الخاصة في دونباس "ستحقق بالتأكيد".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
01:51 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 02:15 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
أعلن مدير دائرة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن.الخارجية الروسية: موسكو مهتمة بتحرير دونباس بأسرع ما يمكن
موسكو - سبوتنيك
. وقال بولشوك لوكالة "سبوتنيك": "كما هو الحال لسكان دونباس، نحن مهتمون بتحرير المنطقة بأسرع ما يمكن".
وأوضح بولشوك أن العملية الخاصة في دونباس تستهدف هذا الأمر والتي تسير حسب الخطة.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنَّ كل أهداف العملية العسكرية الخاصة في دونباس "ستحقق بالتأكيد".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.