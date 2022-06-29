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https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الروسية--منح-أوكرانيا-وضع-مرشح-في-الاتحاد-الأوروبي-يهدف-إلى-الاستفادة-من-أراضيها-1064399691.html
الخارجية الروسية: منح أوكرانيا وضع مرشح في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الاستفادة من أراضيها
الخارجية الروسية: منح أوكرانيا وضع مرشح في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الاستفادة من أراضيها
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا أن منح أوكرانيا مكانة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استخدام أراضي هذا البلد لمصالحهم، وليس لتطويره. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:42+0000
2022-06-29T09:42+0000
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
أخبار أوكرانيا
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وقالت اليوم في إيجاز صحفي: "يواصل الغرب تصعيد الموقف، ويطيل بشكل مصطنع العملية العسكرية الخاصة من خلال تقديم ليس فقط المساعدة العسكرية، ولكن أيضًا، بالطبع، الدعم السياسي لكييف. وفي رأينا هذا سبب قرار قمة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/حزيران لمنح وضع مرشح لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وهذا، في الواقع، هو مثال آخر على تصرفات الأنظمة الغربية للاستفادة من أراضي أوكرانيا واستخدامها كأداة لاحتواء روسيا".وأضافت زاخاروفا أن "الأمر لا علاقة له بتنمية اقتصاد أوكرانيا أو المنطقة ككل، وتطوير المؤسسات المالية والديمقراطية".
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الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: منح أوكرانيا وضع مرشح في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الاستفادة من أراضيها

09:42 GMT 29.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا أن منح أوكرانيا مكانة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استخدام أراضي هذا البلد لمصالحهم، وليس لتطويره.
وقالت اليوم في إيجاز صحفي: "يواصل الغرب تصعيد الموقف، ويطيل بشكل مصطنع العملية العسكرية الخاصة من خلال تقديم ليس فقط المساعدة العسكرية، ولكن أيضًا، بالطبع، الدعم السياسي لكييف. وفي رأينا هذا سبب قرار قمة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/حزيران لمنح وضع مرشح لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وهذا، في الواقع، هو مثال آخر على تصرفات الأنظمة الغربية للاستفادة من أراضي أوكرانيا واستخدامها كأداة لاحتواء روسيا".
وأضافت زاخاروفا أن "الأمر لا علاقة له بتنمية اقتصاد أوكرانيا أو المنطقة ككل، وتطوير المؤسسات المالية والديمقراطية".
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