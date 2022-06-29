https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-السورية-لـسبوتنيك-أردوغان-يصدر-أزماته-أمن-الحدود-المشتركة-يتحقق-بالتعاون-لا-العدوان-1064418931.html
الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان
الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان
اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، يحاول تصدير (مشكلاته السياسية والاجتماعية ووقف الانهيار الكاسح لشعبيته) عبر التلويح بعملية عسكرية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:13+0000
2022-06-29T14:13+0000
2022-06-29T14:13+0000
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رجب طيب أردوغان
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وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن الرئيس التركي يسعى من خلال العملية المزمع إطلاقها شمالي سوريا "أولا وقبل شيء، وقف الانهيار الكاسح لشعبيته داخل تركيا، سيما أنه في العام القادم سيواجه الناخبين الأتراك".وأضاف سوسان: "لديه (أردوغان) أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يريد تصديرها إلى الخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تدعو-تركيا-للامتناع-عن-اتخاذ-خطوات-في-شمال-سوريا-من-شأنها-أن-تهدد-بتصعيد-الموقف-1064405165.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان
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اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، يحاول تصدير (مشكلاته السياسية والاجتماعية ووقف الانهيار الكاسح لشعبيته) عبر التلويح بعملية عسكرية شمالي سوريا، مؤكدا أن بلاده "لن تسمح لأي كان بأن يمس ترابها الوطني".
وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن الرئيس التركي يسعى من خلال العملية المزمع إطلاقها شمالي سوريا "أولا وقبل شيء، وقف الانهيار الكاسح لشعبيته داخل تركيا، سيما أنه في العام القادم سيواجه الناخبين الأتراك".
وأكد معاون وزير الخارجية السوري أن "الحدود في القانون الدولي هي مسؤولية مشتركة للدول المتجاورة، وضمان أمن هذه الحدود يتم بالتعاون وليس بالعدوان".
وأضاف سوسان: "لديه (أردوغان) أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يريد تصديرها إلى الخارج".
وحول الرد السوري، أكد معاون وزير الخارجية: "نحن كسوريين سبق وقلنا بكل وضوح، سندافع عن كل شبر من الأرض السورية، ولن نسمح لأي كان أن يمس التراب الوطني السوري".
وأدان سوسان تصريحات الرئاسة التركية، مؤكدا أن "أردوغان ومسؤولي نظامه يعرفون تماما أن الحجج والذرائع التي يطلقونها (حول عملية عسكرية شمالي سوريا)، يعلمون تماما أنها واهية ولا أساس لها من الصحة".