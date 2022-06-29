عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-السورية-لـسبوتنيك-أردوغان-يصدر-أزماته-أمن-الحدود-المشتركة-يتحقق-بالتعاون-لا-العدوان-1064418931.html
الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان
الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان
اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، يحاول تصدير (مشكلاته السياسية والاجتماعية ووقف الانهيار الكاسح لشعبيته) عبر التلويح بعملية عسكرية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:13+0000
2022-06-29T14:13+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064417754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cce0b4a6ce53f1dc760c0116cb242e47.jpg
وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن الرئيس التركي يسعى من خلال العملية المزمع إطلاقها شمالي سوريا "أولا وقبل شيء، وقف الانهيار الكاسح لشعبيته داخل تركيا، سيما أنه في العام القادم سيواجه الناخبين الأتراك".وأضاف سوسان: "لديه (أردوغان) أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يريد تصديرها إلى الخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تدعو-تركيا-للامتناع-عن-اتخاذ-خطوات-في-شمال-سوريا-من-شأنها-أن-تهدد-بتصعيد-الموقف-1064405165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1064417754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a808814f9f9b0cf811b9823d97dad953.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان

14:13 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبرTelegram
حصري
اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، يحاول تصدير (مشكلاته السياسية والاجتماعية ووقف الانهيار الكاسح لشعبيته) عبر التلويح بعملية عسكرية شمالي سوريا، مؤكدا أن بلاده "لن تسمح لأي كان بأن يمس ترابها الوطني".
وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن الرئيس التركي يسعى من خلال العملية المزمع إطلاقها شمالي سوريا "أولا وقبل شيء، وقف الانهيار الكاسح لشعبيته داخل تركيا، سيما أنه في العام القادم سيواجه الناخبين الأتراك".
© Sputnik . Mohammad Damourسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour

وأكد معاون وزير الخارجية السوري أن "الحدود في القانون الدولي هي مسؤولية مشتركة للدول المتجاورة، وضمان أمن هذه الحدود يتم بالتعاون وليس بالعدوان".

وأضاف سوسان: "لديه (أردوغان) أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يريد تصديرها إلى الخارج".

وحول الرد السوري، أكد معاون وزير الخارجية: "نحن كسوريين سبق وقلنا بكل وضوح، سندافع عن كل شبر من الأرض السورية، ولن نسمح لأي كان أن يمس التراب الوطني السوري".

© Sputnik . Mohammad Damourسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour

وأدان سوسان تصريحات الرئاسة التركية، مؤكدا أن "أردوغان ومسؤولي نظامه يعرفون تماما أن الحجج والذرائع التي يطلقونها (حول عملية عسكرية شمالي سوريا)، يعلمون تماما أنها واهية ولا أساس لها من الصحة".

أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
روسيا تدعو تركيا للامتناع عن اتخاذ خطوات في شمال سوريا من شأنها أن تهدد بتصعيد الموقف
11:24 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала