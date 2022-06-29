https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-السورية-لـسبوتنيك-أردوغان-يصدر-أزماته-أمن-الحدود-المشتركة-يتحقق-بالتعاون-لا-العدوان-1064418931.html

الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان

الخارجية السورية لـ"سبوتنيك": أردوغان يصدر أزماته... أمن الحدود المشتركة يتحقق بالتعاون لا العدوان

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، يحاول تصدير (مشكلاته السياسية والاجتماعية ووقف الانهيار الكاسح لشعبيته) عبر التلويح بعملية عسكرية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T14:13+0000

2022-06-29T14:13+0000

2022-06-29T14:13+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

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وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن الرئيس التركي يسعى من خلال العملية المزمع إطلاقها شمالي سوريا "أولا وقبل شيء، وقف الانهيار الكاسح لشعبيته داخل تركيا، سيما أنه في العام القادم سيواجه الناخبين الأتراك".وأضاف سوسان: "لديه (أردوغان) أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يريد تصديرها إلى الخارج".

https://arabic.sputniknews.com/20220629/روسيا-تدعو-تركيا-للامتناع-عن-اتخاذ-خطوات-في-شمال-سوريا-من-شأنها-أن-تهدد-بتصعيد-الموقف-1064405165.html

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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان