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الخارجية الصينية: ینبغي على الولايات المتحدة الرد على مخاوف إيران المشروعة
الخارجية الصينية: ینبغي على الولايات المتحدة الرد على مخاوف إيران المشروعة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الأبعاء، أنه "ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، الرد على مخاوف إيران المشروعة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:44+0000
2022-06-29T09:44+0000
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وقال ليجيان، تعليقا على استئناف المحادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الاتحاد الأوروبي في الدوحة، إنه ينبغي على واشنطن، بصفتها المسؤولة عن أزمة الاتفاق النووي الإيراني، الرد على مخاوف إيران المشروعة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف أنه "يجب على جميع الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات والانتباه إلى تصريحاتهم وأفعالهم وتأثيرها على تقدم المفاوضات".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الأزمة النووية، وعليها أن تفي بالتزاماتها بالعودة إلى الاتفاق النووي، والرد على مخاوف إيران المشروعة واتخاذ إجراءات لاستئناف المفاوضات مبكرًا لدفع الأمور إلى الأمام".وشدد ليجيان على أن المحادثات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والصحيح لحل القضية النووية الإيرانية.وأوضح أن "حماية هذه المفاوضات يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي.. لطالما التزمت الصين بتسوية سياسية لهذه القضية وسنواصل مشاركتنا البناءة في المفاوضات حتى عودتها إلى مسارها الطبيعي".
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الصين, أخبار العالم الآن

الخارجية الصينية: ینبغي على الولايات المتحدة الرد على مخاوف إيران المشروعة

09:44 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / GREG BAKER
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الأبعاء، أنه "ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، الرد على مخاوف إيران المشروعة.
وقال ليجيان، تعليقا على استئناف المحادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الاتحاد الأوروبي في الدوحة، إنه ينبغي على واشنطن، بصفتها المسؤولة عن أزمة الاتفاق النووي الإيراني، الرد على مخاوف إيران المشروعة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وأضاف أنه "يجب على جميع الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات والانتباه إلى تصريحاتهم وأفعالهم وتأثيرها على تقدم المفاوضات".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الأزمة النووية، وعليها أن تفي بالتزاماتها بالعودة إلى الاتفاق النووي، والرد على مخاوف إيران المشروعة واتخاذ إجراءات لاستئناف المفاوضات مبكرًا لدفع الأمور إلى الأمام".
وشدد ليجيان على أن المحادثات الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والصحيح لحل القضية النووية الإيرانية.
وأوضح أن "حماية هذه المفاوضات يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي.. لطالما التزمت الصين بتسوية سياسية لهذه القضية وسنواصل مشاركتنا البناءة في المفاوضات حتى عودتها إلى مسارها الطبيعي".
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