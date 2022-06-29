https://arabic.sputniknews.com/20220629/الدفاع-الروسية-ألحقنا-خسائر-بـلواء-العاصفة-والجبل-العاشر-للجيش-الأوكراني-في-منطقة-ليسيشانسك-1064396480.html

الدفاع الروسية: دمرنا الوحدة الأوكرانية للبنادق ذاتية الدفع "قيصر" من الإنتاج الفرنسي بجزيرة كوبانسي

الدفاع الروسية: دمرنا الوحدة الأوكرانية للبنادق ذاتية الدفع "قيصر" من الإنتاج الفرنسي بجزيرة كوبانسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت الوحدة الأوكرانية للبنادق ذاتية الدفع "قيصر" للإنتاج الفرنسي في جزيرة كوبانسي. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T08:30+0000

2022-06-29T08:30+0000

2022-06-29T08:58+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف

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وقالت الدفاع الروسية في بيان ""ضرب الطيران العملياتي التكتيكي للجيش وقوات القذائف والمدفعية في يوم واحد: 39 موقع قيادة، وستة مخازن للذخيرة ووحدات مدفعية ومدافع هاون في 68 مقاطعة، بما في ذلك وحدة مدفعية "قيصر" ذاتية الدفع فرنسية الصنع في جزيرة كوبانسكي، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية في 216 منطقة".وأضافت الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية قضا على كتيبة من القوات الأوكرانية في منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.وقالت: "في سياق العمليات الهجومية في منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك، تم إلحاق خسائر فادحة باللواء العاشر للهجوم الجبلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا للجنود الذين تم أسرهم من هذا اللواء، فقد تم تدمير الكتيبة 108 بالكامل. ومن بين 350 فردا من هذه الوحدة بقي 30 جنديا فقط".وأضافت الدفاع أن ما يصل إلى 100 قوميا أوكرانيا من تشكيل "كراكن" النازي دمرت بنيران المدفعية الروسية في منطقة خاركيف "في المنطقة السكنية بيتومنيك، في خاركيف ونتيجة لقصف المدفعية الروسية، تم القضاء على ما يصل إلى 100 مقاتل من تشكيل كراكن النازي وحوالي 10 وحدات من المعدات العسكرية".وأضافت "إن المسلحين قرروا ترك مواقعهم وانسحب فلول الوحدة إلى مدينة خاركيف".بالإضافة غلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران الروسي أسقط طائرة من طراز "ميغ 29" في أوكرانيا ودمرت نظام الدفاع الجوي "بوك"، " "أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية في منطقة باشتانكا بمنطقة نيكولاييف طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة ترويتسكوي بمنطقة أوديسا، تم تدمير نظام إطلاق النار من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم 1" في موقع لإطلاق النار.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف