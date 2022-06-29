https://arabic.sputniknews.com/20220629/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-1064385625.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 17000 شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T01:19+0000
2022-06-29T01:19+0000
2022-06-29T01:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 17474 شخصا، من بينهم 2978 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".وأضاف ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 2.17 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 343 ألف طفل، إلى روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 17000 شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، دون مشاركة الجانب الأوكراني، تم إجلاء 17474 شخصا، من بينهم 2978 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريات دونباس".
وأضاف ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 2.17 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 343 ألف طفل، إلى روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.