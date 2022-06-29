https://arabic.sputniknews.com/20220629/الدفاع-الروسية-تعرض-عمل-مروحيات-مي-35-خلال-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064391845.html
الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مروحيات "مي-35" خلال العملية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مروحيات "مي-35" خلال العملية الخاصة في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لأطقم مروحيات هجومية متعددة الأغراض من طراز "مي-35" لطيران الجيش في المنطقة العسكرية الغربية خلال العملية الخاصة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:42+0000
2022-06-29T07:42+0000
2022-06-29T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
مروحية هجومية روسية
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وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للمهام القتالية المنتظمة، دمرت مراكز قيادة وعربات مصفحة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".تتحرك "مي-35" بسرعة تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 5-7 أمتار فقط، أمام حزام الغابة ترفع أنفها بحدة وتكتسب ارتفاعا وتطلق النار. يطلق الطيارون على هذه التقنية اسم العرض التقديمي. تطلق النار على أهداف على مسافة كبيرة بصواريخ جوية غير موجهة تطير على طول مسار مفصلي على بعد عدة كيلومترات من المسافة.وقال قائد طاقم المروحية من طراز "كي-35"، نيكولاي، في الفيديو، اكتشفت المخابرات الهدف، وقال "الهدف منطقة. حدد القائد المهمة ... انطلقوا. عملوا في أزواج، تم تدمير الهدف وفقا لتقارير المشاة، وقد تم إنجاز المهمة"، مضيفا أنه كان هناك هجوم من الخلف.وأشار نيكولاي إلى أن "مجمع الدفاع الموجود على متن الطائرة نجح في التعامل مع مهمته وتحويل مسار الصواريخ، ولم يصب أحد بأذى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, مروحية هجومية روسية
الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مروحيات "مي-35" خلال العملية الخاصة في أوكرانيا
07:42 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 08:11 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لأطقم مروحيات هجومية متعددة الأغراض من طراز "مي-35" لطيران الجيش في المنطقة العسكرية الغربية خلال العملية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للمهام القتالية المنتظمة، دمرت مراكز قيادة وعربات مصفحة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
تتحرك "مي-35" بسرعة تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 5-7 أمتار فقط، أمام حزام الغابة ترفع أنفها بحدة وتكتسب ارتفاعا وتطلق النار. يطلق الطيارون على هذه التقنية اسم العرض التقديمي. تطلق النار على أهداف على مسافة كبيرة بصواريخ جوية غير موجهة تطير على طول مسار مفصلي على بعد عدة كيلومترات من المسافة.
وقال قائد طاقم المروحية من طراز "كي-35"، نيكولاي، في الفيديو، اكتشفت المخابرات الهدف، وقال "الهدف منطقة. حدد القائد المهمة ... انطلقوا. عملوا في أزواج، تم تدمير الهدف وفقا لتقارير المشاة، وقد تم إنجاز المهمة"، مضيفا أنه كان هناك هجوم من الخلف.
وأشار نيكولاي إلى أن "مجمع الدفاع الموجود على متن الطائرة نجح في التعامل مع مهمته وتحويل مسار الصواريخ، ولم يصب أحد بأذى".