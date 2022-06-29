عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الدفاع-الروسية-تعرض-عمل-مروحيات-مي-35-خلال-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064391845.html
الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مروحيات "مي-35" خلال العملية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مروحيات "مي-35" خلال العملية الخاصة في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لأطقم مروحيات هجومية متعددة الأغراض من طراز "مي-35" لطيران الجيش في المنطقة العسكرية الغربية خلال العملية الخاصة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:42+0000
2022-06-29T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
مروحية هجومية روسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062886623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e74ce0375c5d3fedce4617ca7237b430.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للمهام القتالية المنتظمة، دمرت مراكز قيادة وعربات مصفحة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".تتحرك "مي-35" بسرعة تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 5-7 أمتار فقط، أمام حزام الغابة ترفع أنفها بحدة وتكتسب ارتفاعا وتطلق النار. يطلق الطيارون على هذه التقنية اسم العرض التقديمي. تطلق النار على أهداف على مسافة كبيرة بصواريخ جوية غير موجهة تطير على طول مسار مفصلي على بعد عدة كيلومترات من المسافة.وقال قائد طاقم المروحية من طراز "كي-35"، نيكولاي، في الفيديو، اكتشفت المخابرات الهدف، وقال "الهدف منطقة. حدد القائد المهمة ... انطلقوا. عملوا في أزواج، تم تدمير الهدف وفقا لتقارير المشاة، وقد تم إنجاز المهمة"، مضيفا أنه كان هناك هجوم من الخلف.وأشار نيكولاي إلى أن "مجمع الدفاع الموجود على متن الطائرة نجح في التعامل مع مهمته وتحويل مسار الصواريخ، ولم يصب أحد بأذى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062886623_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_4a46e176072cbdf87e4887d16630de49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, مروحية هجومية روسية

الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مروحيات "مي-35" خلال العملية الخاصة في أوكرانيا

07:42 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 08:11 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لأطقم مروحيات هجومية متعددة الأغراض من طراز "مي-35" لطيران الجيش في المنطقة العسكرية الغربية خلال العملية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للمهام القتالية المنتظمة، دمرت مراكز قيادة وعربات مصفحة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
تتحرك "مي-35" بسرعة تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 5-7 أمتار فقط، أمام حزام الغابة ترفع أنفها بحدة وتكتسب ارتفاعا وتطلق النار. يطلق الطيارون على هذه التقنية اسم العرض التقديمي. تطلق النار على أهداف على مسافة كبيرة بصواريخ جوية غير موجهة تطير على طول مسار مفصلي على بعد عدة كيلومترات من المسافة.
وقال قائد طاقم المروحية من طراز "كي-35"، نيكولاي، في الفيديو، اكتشفت المخابرات الهدف، وقال "الهدف منطقة. حدد القائد المهمة ... انطلقوا. عملوا في أزواج، تم تدمير الهدف وفقا لتقارير المشاة، وقد تم إنجاز المهمة"، مضيفا أنه كان هناك هجوم من الخلف.
وأشار نيكولاي إلى أن "مجمع الدفاع الموجود على متن الطائرة نجح في التعامل مع مهمته وتحويل مسار الصواريخ، ولم يصب أحد بأذى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала